INVIATO CITTADINO Il pianista Denis Pagani, in Aula Magna alla Stranieri, stupisce il pubblico

Il pianista Denis Pagani, in Aula Magna alla Stranieri, stupisce il pubblico e onora un impegno. Torna, infatti, dalla terra di Goethe, rispettando la promessa fatta all’Agimus e inibita da due anni di pandemia. Ma la prestazione ripaga l’attesa.

Un concerto strepitoso, diviso in due parti. Una prima col Beethoven della Sonata in re minore “La Tempesta” in quattro movimenti, e poi Tre Studi di Chopin (Tasti neri, Nota sbagliata e Vento d’inverno), eseguiti nel rispetto dello spirito dello spirito arguto e profondo che li ha ispirati.

Quindi Debussy (“Estampe”) e Scriabin col regalo di un fuori programma straordinario.

Entusiasmo alle stelle del pubblico e di Cristina Capano che ha lattato il giovane al Liceo Musicale Petrarca di Arezzo.

Il curriculum di questo giovane talentoso sottolinea come, solo quindicenne, abbia ottenuto il vivo consenso del grande pianista Vladimir Askenazy. E poi le tante esibizioni, le master class, i numerosi premi riportati.

Danis, cortonese, vive adesso in Germania dove studia presso la Hochschule für Musik und Tanz di Colonia. Partecipa al Progetto esclusivo Clavicembalo ben temperato.

Chi voglia sentirlo a casa nostra potrà farlo nella prossima primavera all’inaugurazione della Stagione concertistica “Bastia Classica”.

Grande soddisfazione per la riuscita del concerto da parte del presidente Agimus Salvatore Silivestro e del suo vice, Maestro Giuseppe Pelli.