"Pagamenti alla cassa automatica con carte o banconote da 10 e 5 euro", disagi e proteste tra gli utenti di piazzale Europa

Il pagamento della sosta a piazzale Europa è solo con carte (di fronte al Poliambulatorio, con la consueta presenza di questuanti e fastidiosi “facilitatori” di pagamento) oppure in contanti alla macchinetta al primo piano, ma solo con pezzi fino a 10 euro. E lo stesso vale per il rinnovo dell’abbonamento.

La segnalazione di un lettore ci porta in un parcheggio a ridosso del centro storico dove ci troviamo di fronte al singolare scenario delle modalità di pagamento alle macchinette automatiche: da un lato i circuiti di bancomat e carte di credito accettate, dall’altro le banconote che si possono utilizzare per il pagamento, solo quelle da 5 e 10 euro, con la banconota da 20 euro cancellata con un pennarello nero.

Stessa situazione per il rinnovo dell’abbonamento: meglio pagare con carte, ma se proprio si deve vengono accettate solo le banconote da 5 e 10. Il resto dei tagli? Non vengono accettati, eppure si tratta di moneta di corso legale e non prendere le banconote o le monete “aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30”.

Il cittadino ci racconta di aver inviato una mail alla società che gestisce i parcheggi, non avendo avuto la possibilità di comunicare con un operatore: “Si prega di ripristinare (prima era possibile, ndr) la possibilità di pagare con banconota da 20 euro. Vorrei far notare che questo è un disagio per noi utenti, dopo che avete tolto il personale da piazzale Europa”.

La risposta è arrivata in due momenti: “La ringraziamo per averci contattato, risponderemo al più presto alla sua richiesta” il breve testo della prima.

La seconda è stata più articolata, con la società che ricorda come pongano “massima attenzione al cliente” nella gestione dei parcheggi in 18 città italiane.

Quanto alle modalità di pagamento “non le sarà certamente sfuggito che le casse automatiche, al fine di rendere più agevoli le operazioni all’utente, accettano anche bancomat e carta di credito” e il parcheggio è collegato al sistema Telepass.

La segnalazione del cittadino che riguarda le difficoltà per alcune categorie di persone di pagare con sistemi elettronici? “La limitazione ai tagli di banconote accettate è dovuta a ragioni di carattere tecnico e funzionale volte a garantire la continuità di utilizzo delle casse automatiche”. Secondo la società “è facilmente comprensibile che se fossero accettati valori di banconote superiori le casse stesse vedrebbero in breve tempo esaurita la propria riserva da destinare ai cospicui resti da rendere agli utenti”. Un discorso che ha una sua ragione, che andrebbe estesa agli sportelli bancomat che distribuiscono solo banconote da 20 e 50 euro, in genere.

Conclusione: “La informiamo che può rinnovare l’abbonamento l’abbonamento utilizzando bancomat e carta di credito”. Cioè proprio quello che l’utente contesta, chiedendo di poter pagare in contanti e con i soldi che ha in tasca. Se l'utente volesse pagare i 55 euro dell'abbonamento con una banconota da 50 e una da 5 euro, non potrebbe.