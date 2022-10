"Paese che vai", da Città della Pieve a Perugia sulle orme di Pietro Vannucci

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di Rai Uno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal Ministero della cultura, che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, arriva a Città della Pieve e Perugia.

Livio Leonardi, partendo da piazza IV Novembre a Perugia, condurrà il suo pubblico alla scoperta della terra che ha dato i natali a Pietro Vannucci, il Perugino. Lo farà seguendo le tracce del grande artista nei luoghi che lo hanno visto crescere e imporsi nel panorama del Rinascimento italiano.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto negli edifici in cui il Perugino ha lasciato le sue opere.

Partendo dalla cattedrale della natia Città della Pieve, dove il Perugino accoglierà il conduttore, e dall’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi, il racconto proseguirà nella Sala delle Udienze del Collegio del Cambio, a Perugia. Le telecamere torneranno a Città della Pieve, nella Chiesa di Santa Maria dei Servi, spostandosi anche a Palazzo della Corgna. Si giungerà, poi, nella Chiesa dell’Annunziata a Fontignano, dove il Perugino lavorò alle sue ultime opere.

Con Livio Leonardi si andrà alla scoperta di location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche.

E infine “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze del Parco regionale del lago Trasimeno.