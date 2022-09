Italian Padel Awards a Foro Italico, il Padel Arena Perugia tra i migliori club d'Italia: 16 campi, area benessere, ristorante

Al Foro Italico di Roma si è svolta la primissima edizione degli Italian Padel Awards la ‘Notte delle stelle’ totalmente dedicata al riconoscimento di chi sta contribuendo alla crescita e alla diffusione di questo popolarissimo sport, evento patrocinato dal Corriere dello Sport e condotto da Alessandro Lupi, giornalista e content director di Sky Sport. Tra le varie categorie premiate, ha spiccato come eccellenza nella categoria Club, il Padel Arena Perugia, centro sportivo Coni con 16 campi, area fitness, area benessere, ristorante, shop, academy in lingua inglese e spagnolo e tanti altri servizi all’avanguardia, riconosciuto per aver innalzato lo standard di questo sport in Italia sul modello nordeuropeo.

A ritirare il premio i tre soci fondatori del Padel Arena Perugia: Matteo Minelli, noto imprenditore Umbro e i due grandi ex calciatori campioni del mondo Marco Materazzi e Andrea Barzagli. “L’idea è nata in pandemia e siamo ben felici di fare da apripista per altri imprenditori del settore che vogliono investire in questo sport – ha affermato Materazzi, che vive a Perugia dove si è affermato a livello calcistico agli esordi. – Abbiamo creato questo progetto in poco tempo, ma abbiamo già raggiunto risultati importantissimi”.

“Abbiamo riqualificato una parte di Perugia – ha aggiunto Minelli – che purtroppo era zona di spaccio per molti ragazzi, era solo un vecchio capannone con tetto in amianto, abbiamo ridato vita a una zona degradata. Per noi è motivo di grande orgoglio essere un punto di riferimento per l’Umbria”. “Il progetto mi è piaciuto da subito, abbiamo creato il centro sportivo proprio come lo avevamo ideato – ha concluso Barzagli –, siamo molto contenti di essere una solida e importante realtà del territorio”.

Una serata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’aggregazione la prima edizione, che non poteva concludersi meglio di così per il giovane centro sportivo Padel Arena Perugia, pronto a festeggiare il suo primo anniversario a novembre. Tanti i progetti e tante le novità in arrivo nel più grande centro di padel dell’Umbria, che garantisce un’esperienza sportiva unica, dotata di ogni comfort.