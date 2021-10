Arcivescovo emerito ricoverato all'ospedale di Perugia: "E' in gravi condizioni"

"L’arcivescovo emerito, monsignor Giuseppe Chiaretti, è ricoverato da alcuni giorni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una insufficienza respiratoria. Sta facendo le cure del caso. Le sue condizioni di salute sono molto gravi". A darne notizia è l'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, con una nota pubblicata sul sito.

"Il cardinale Gualtiero Bassetti e il vescovo ausiliare Marco Salvi - prosegue la nota - invitano la comunità diocesana a raccogliersi in preghiera per il loro confratello Giuseppe, affinché il Signore e la Beata Vergine Maria della Grazia lo sostengano in questo difficile momento".