Ospedale di Perugia, la professoressa Simonetta Tesoro in quiescenza dopo 42 anni di servizio

"Un punto di riferimento per i giovani e i colleghi". L'ospedale di Perugia annuncia che "dopo 42 anni di servizio, svolto con passione e professionalità, è andata in quiescenza la professoressa Simonetta Tesoro, medico anestesista rianimatore di riferimento pediatrico".

"Lascio un bel gruppo di colleghi - spiega la professoressa - , soprattutto i più giovani, medici preparati che non si sottraggono alle proprie responsabilità. Sono contenta, negli anni siamo riusciti a mantenere l’expertise acquisita e trasmetterla ai più giovani".

"Il suo primo incarico, negli anni ’80, è stato al reparto di Ematologia dell’Ospedale di Perugia, sotto la direzione del professor Pasqualucci, per poi avvicinarci alla Chirurgia pediatrica - ricorda il Santa Maria della Misericordia - . Laureata all’Università degli Studi di Perugia, dove ha conseguito anche la specializzazione in Anestesia e Rianimazione, la sua formazione si è nel tempo concentrata sul paziente pediatrico. È stata coautrice della stesura delle linee guida organizzative italiane sull’ anestesia pediatrica e presidente di S.A.R.N.E.P.I, società scientifica di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica italiana".



La professoressa Tesoro "ha collaborato con la struttura complessa di Neonatologia per la realizzazione di interventi di chirurgia pediatrica neonatale e specialistica: oculistica, otoiatrica, neurochirurgica e cardiochirurgica. Ha insegnato Anestesiologia per quasi trent’ anni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli studi di Perugia".