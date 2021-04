Ospedale di Perugia, nominato il nuovo direttore amministrativo

I nuovi vertici del Santa Maria della Misericordia. L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha ufficializzato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 aprile, la nomina del nuovo direttore amministrativo. L’incarico triennale è stato assegnato alla dottoressa Cristina Clementi, nata e residente a Perugia e lombarda di adozione, attualmente in servizio presso il Comune di Terni in qualità di direttore della Direzione Welfare.

“Accolgo con molto piacere la dottoressa Cristina Clementi – dice il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico – e sono certo che la lunga esperienza professionale in campo amministrativo maturata in realtà sanitarie anche universitarie molto importanti, rappresenta un valore aggiunto per il nostro ospedale”.

L’Azienda Ospedaliera anticipa che la nomina del Direttore Sanitario sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Il curriculum - La dottoressa Clementi, laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia e abilitata all’esercizio dell’attività forense, ha maturato una pluriennale esperienza lavorativa in campo amministrativo e legale in prestigiose aziende sanitarie e ospedaliere del nord Italia. Ha ricoperto l’incarico di direttore della struttura complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, è stata direttore del Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali dello stesso ospedale, direttore del Dipartimento Amministrativo della ASST di Vimercate e successivamente ha ricoperto gli stessi incarichi presso la ASST Gaetano Pini – CTO- Centro Traumatologico Ortopedico dell’Università Statale di Milano fino ad assumere l’incarico di direttore welfare presso il Comune di Terni.