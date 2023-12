Natale 2023, Papa Francesco scrive ai bambini malati dell'Ospedale di Perugia: ecco il suo messaggio

I bimbi ricoverati nei reparti pediatrici dell’Azienda Ospedaliera di Perugia per Natale hanno ricevuto un messaggio di Papa Francesco per il Santo Natale e uno zainetto con giocattoli e materiale per scrivere e colorare. Un momento magico grazie all’iniziativa solidale “Una carezza per Natale”, organizzata dai Cavalieri di Gran Croce della Repubblica Italiana con la collaborazione dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) e della SIFO (Società Italiana di Farmacia e dei Sevizi Farmaceutici delle Azienda Sanitarie).

LE PAROLE DEL PAPA

“Il Natale ti porti un raggio di gioia. Non dimenticare che Gesù è sempre vicino a te e ti dice: «Vai avanti. Io sono con te e ti prendo per mano». Anch’io ti sono accanto con la mia preghiera e ti benedico di cuore”. Francesco

Il messaggio del Pontefice è stato letto nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre in occasione della Santa Messa di Natale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, officiata da S.E. il Vescovo di Perugia e Città della Pieve, Monsignor Ivan Maffeis, alla presenza della presidente della Regione Donatella Tesei, del vicesindaco di Perugia, Gianluca Tuteri e del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, accompagnato dal direttore sanitario, Arturo Pasqualucci, e dalla direttrice amministrativa, Rosa Magnoni. Per l’Associazione Nazionale dei Cavalieri di Gran Croce presente, Fausto Bartolini, direttore del dipartimento di Farmaceutica della USL Umbria 2, e per SIFO il vice presidente Alessandro D’Arpino, direttore della Farmacia ospedaliera. La cerimonia, alla quale ha partecipato anche il personale sanitario, si è conclusa con lo scambio di auguri della direzione ospedaliera.

“Ringrazio S.E. il Vescovo Monsignor Ivan Maffeis per averci onorato della sua presenza in occasione del Santo Natale - ha sottolineato Giuseppe De Filippis direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – e le autorità presenti, la Presidente Tesei e il Vicesindaco Tuteri, per aver dimostrato vicinanza al nostro ospedale. Colgo anche l’occasione per porgere il mio grazie ai Cavalieri di Gran Croce della Repubblica Italiana, all’AOPI e alla SIFO per aver promosso questa iniziativa solidale così significativa per i nostri pazienti pediatrici”.