Ospedale di Perugia, interventi di chirurgia robotica in diretta live

La Clinica Urologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia protagonista della quinta edizione di 'Siu Live', evento internazionale della Società italiana di Urologia, con due interventi di chirurgia uro-oncologica eseguiti in diretta live dal professor Ettore Mearini e dalla sua equipe.

Nella mattinata di giovedì 24 giugno, spiega l'ospedale di Perugia, i medici "hanno provveduto alla rimozione di un tumore prostatico, in un giovane paziente, - spiega Mearini - con tecnica robotica che utilizza la via extra peritoneale, applicata in pochi centri italiani. Oggi, invece, insieme ai miei collaboratori procederemo alla rimozione di un calcolo ureterale in un paziente trapiantato, vera rarità clinica".

Il Siu Live 2021, prosegue il Santa Maria della Misericordia, "propone quest’anno un format innovativo interamente disponibile online in diretta streaming trasmettendo i più moderni interventi di chirurgia urologica eseguiti “a casa loro” da urologi italiani e stranieri. Il programma è composto da chirurgie in diretta dai Centri partecipanti e da chirurgie relive commentate in diretta da operatori e moderatori con il coinvolgimento, oltre ai centri italiani, anche di centri europei e statunitensi scelti in collaborazione con Eau (European Association of Urology), Aua (American Urology Association), Essm (European Society for Sexual Medicine) e Siu (Société Internationale d’Urologie)". E ancora: "Grazie ad una piattaforma online - prosegue l'Azienda ospedaliera di Perugia - è possibile visualizzare tutte le tecniche utilizzate dagli operatori coinvolti, vederli in azione dalla propria sala operatoria assicurando sicurezza ed efficienza nelle prestazioni per il paziente e proponendo l’insegnamento della chirurgia in diretta senza impattare sul rischio clinico, il tutto per garantire ai partecipanti un’intensa ed unica esperienza chirurgica “live” a 360 gradi".