L'ospedale di Perugia assume personale, avviso per i medici

Il Santa Maria della Misericordia assume personale medico. L'Azienda ospedaliera di Perugia, si legge sul sito, ha pubblicato mercoledì 4 novembre 2020 avviso pubblico per la ricerca di medici specialisti in varie discipline. L'avviso "è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici esperti per svolgere attività specialistica nelle seguenti discipline: Anestesia e Rianimazione, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Endocrinologia, Geriatria, Gastroenterologia, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro".

La scadenza è fissata per il 9 novembre. L'avviso "per contratto di lavoro a tempo determinato verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l'11 novembre 2020".