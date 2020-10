Usl Umbria1, potenziato il 118: sono in tutto sei le ambulanze a disposizione

Potenziato il servizio del 118 dell’ospedale di Pantalla. Una scelta, quella dell’Usl Umbria 1, non solo per aumentare la capacità di gestione dei trasferimenti secondari, ma per venire incontro alle esigenze del territorio.

La postazione dell’ospedale Media Valle del Tevere è stata quindi rafforzata con una seconda ambulanza non medicalizzata in servizio dalle 8 alle 20. In orario diurno, quindi, sono attive sul territorio due ambulanze non medicalizzate e un’automedica, mentre – spiega una nota dell’Usl Umbria1 - restano attivi i presidi di Marsciano e Todi. In orario notturno, invece, all’ospedale Media Valle del Tevere saranno attive due ambulanze, di cui una medicalizzata.