Ospedale di Pantalla: ostetricia e ginecologia a regime, ma niente parto né ricoveri

Dal 14 settembre nell’ospedale Media Valle del Tevere "sono riprese le prestazioni ambulatoriali e l’attività chirurgica in day surgery dell’ostetricia e ginecologia ma non sono possibili né il ricovero ordinario né il parto", spiega una nota della Usl Umbria 1.

Il servizio, prosegue la nota, "garantisce la continuità assistenziale a tutte le pazienti residenti nei territori del distretto della Media Valle del Tevere, assicurando dal lunedì al venerdì (dalle ore 8 alle 16) tutte le prestazioni relative al monitoraggio della gravidanza, visite ed ecografie ginecologiche, certificazione ed applicazione Legge 194/78, approfondimento diagnostico dello screening citologico, follow up patologie oncologiche, diagnostica ginecologica strumentale, interventi di ginecologia in regime di ricovero day surgery".

Nell’ambito del percorso nascita "l’equipe dei professionisti assicura la presa in carico della gravidanza e l'esecuzione di tutte le indagini previste dalla normativa vigente per la sorveglianza del benessere materno e fetale (visite, ecografie, esami ematochimici, indagini di medicina prenatale quali Test combinato e amniocentesi) e supporta la coppia anche nella scelta del luogo del parto proponendo sia percorsi di continuità con le strutture di Gubbio-Gualdo Tadino e Città di Castello, dove sono presenti gli stessi professionisti, sia percorsi presso altre strutture della regione, in base al grado di rischio presentato e le esigenze espresse dalla coppia stessa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ospedale della Media Valle del Tevere, sottolinea la Usl, "garantisce anche una continuità del percorso dopo il parto grazie alla presenza di un ambulatorio pediatrico cui la coppia può rivolgersi per il controllo del neonato post dimissione e per il sostegno e l’aiuto pratico in allattamento".