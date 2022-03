Trent’anni del 118, gli studenti incontrano i soccorritori

Open day con le scuole di Perugia all'ospedale di Perugia per i trent'anni del 118. "Focus dell’incontro - spiega l'Azienda ospedaliera - , quello di far conoscere da vicino agli studenti i mezzi di soccorso e quando è necessario attivarli".

A prendere parte all’evento sono state due classi (4° e 5° anno) della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 5 che, nel rispetto delle normative anti Covid, nel piazzale ingresso ambulatori hanno potuto assistere alle spiegazioni dei soccorritori sull’utilizzo appropriato di tutta la catena di emergenza-urgenza e vedere da vicino come sono allestiti i mezzi di soccorso. Oltre al Servizio del 118 – presente con tre ambulanze, di cui una dedicata al soccorso pediatrico e un’altra di dimensioni ridotte per raggiungere i centri storici– hanno preso parte all’iniziativa anche la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria, ognuno con i propri mezzi e attrezzature, per illustrare come funzionano e quali sono le loro caratteristiche.

Gli operatori del 118, spiega l'ospedale, "hanno mostrato ai piccoli alunni come viene soccorso un paziente e immobilizzato sulla barella rigida in caso di trauma. Presente anche una postazione con i sanitari del Pronto Soccorso per far vedere, utilizzando manichini elettronici all’avanguardia, come effettuare manovre rianimatorie salva-vita". I vigili del fuoco" hanno spiegato come intervenire in caso di soccorso insieme al personale sanitario". I volontari della Croce Rossa "hanno invece illustrato, con una dimostrazione pratica sui manichini, come si effettua la disostruzione delle vie aree in caso di soffocamento", mentre gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria "hanno spiegato come intervengono per i soccorsi in zone impervie".

Presenti all’Open Day, il dottor Francesco Borgognoni, responsabile della Centrale operativa unica regionale 118, la vice presidente regionale della Croce Rossa, Elektra Cristofori, la vice presidente del Sasu, Lucia Urbani e Fabrizio Baglioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nel corso della mattinata è avvenuta anche la donazione di due manichini training per le procedure di rianimazione cardio-polmonare, da parte del Comitato Nicola Bagnetti Onlus, da destinare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Perugia. All’iniziativa hanno preso parte il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, dottor Giuseppe De Filippis, il Direttore amministrativo, dott.ssa Cristina Clementi, il direttore del Pronto Soccorso, dottor Paolo Groff, la dottoressa Maria Rita Taliani e il presidente del Comitato, Francesco Bagnetti.