Ospedale di Perugia, nuovo servizio in Pronto Soccorso: il progetto sperimentale

Nuovo servizio al Santa Maria della Misericordia. Una nota annuncia che "è partito questa mattina il servizio di accoglienza in sala d’attesa rivolto a tutti i pazienti e ai propri familiari, accompagnatori e caregiver che accedono al Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. È attivo otto ore al giorno, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 e alle 18.00".

Il progetto "Chiedi a me, sono qui per te - Accoglienza in Pronto Soccorso", prosegue la nota, "nasce dalla collaborazione tra l’Azienda ospedaliera e il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, su input della Regione Umbria".

L’obiettivo "è di offrire un supporto informativo agli utenti e familiari sia al momento dell’arrivo in Pronto Soccorso che prima e dopo il triage. Questi delicati momenti possono richiedere, infatti, interventi di sostegno e di comunicazione che rientrano nel percorso di umanizzazione del servizio di Emergenza-Urgenza".

In questa fase sperimentale del progetto, prosegue la nota dell'azienda ospedaliera di Perugia, "sono stati individuati, quali figure dedicate all’accoglienza, gli studenti tirocinanti del I e II anno del Corso di Laurea Magistrale presieduto dal professor Gaetano Vaudo e coordinato dalla Responsabile delle Attività Didattiche Professionalizzanti, dottoressa Mirella Giontella. La scelta degli studenti magistrali è legata alla necessità di avviare il progetto affidandosi a professionisti con un elevato bagaglio culturale e formativo acquisito nel percorso di studi e con conoscenze specifiche sul sistema sanitario regionale". E ancora: "Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Perugia sarà, dunque, coadiuvato da Personale dedicato all'accoglienza in sala d’attesa, individuabile facilmente dai cittadini grazie ad una casacca bianca con la scritta “Chiedi a me, siamo qui per te”. Il personale potrà informare gli utenti e familiari sul significato del codice assegnato e sulle eventuali cause del prolungamento delle attese (emergenze, arrivo di codici più urgenti, ecc.), favorire un'accoglienza multiculturale, migliorare il confort, fornire informazioni sul “buon uso” del Pronto Soccorso e ridurre lo stress degli operatori sanitari".

“Accogliamo con entusiasmo il supporto che ci viene offerto dal personale dedicato all’accoglienza - spiega Paolo Groff, direttore del Pronto Soccorso - Sarà un cammino da costruire insieme per capire a pieno le esigenze dei nostri pazienti e dei loro familiari durante l’attesa e rendere più confortevole la loro permanenza”.