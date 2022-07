Ospedale di Perugia, valzer di nomine: scelti il direttore generale e il direttore sanitario

Una conferma e una novità ai vertici del Santa Maria della Misericordia.

Il dottor Giuseppe De Filippis, che dal dicembre 2021 ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario e direttore generale facente funzione dell'azienda ospedaliera di Perugia, è stato nominato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, direttore generale del Santa Maria della Misericordia fino all'11 luglio 2025. E non è finita qui.

Il dottor Giuseppe De Filippis, prosegue la nota dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, ha conferito la nomina di direttore sanitario al dottor Arturo Pasqualucci.

Ecco il curriculuim - "Il dottor Pasqualucci, perugino di nascita e torinese di adozione - scrive l'ospedale di Perugia- , classe 1962, è esperto in organizzazione sanitaria con lunghe esperienze di direzione in molte aziende ospedaliere e sanitarie italiane. L’ultimo incarico in qualità di direttore sanitario lo ha ricoperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria degli Ospedali Riuniti di Ancona. Pasqualucci si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Perugia dove si è anche specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Inoltre, presso l’Università degli Studi di Torino ha conseguito il Master di II livello in Direzione strategica delle Aziende Sanitarie".