L'ospedale di Perugia fa scuola: medici specializzandi del Centro Italia a lezione di Chirurgia della cataratta

Primo corso di alta specializzazione di Chirurgia della cataratta organizzato dal professor Carlo Cagini, direttore della Clinica Oculista dell’Azienda ospedaliera di Perugia e docente presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi di Perugia.

Il corso formativo, della durata di tre giorni, spiega una nota del Santa Maria della Misericordia, "vedrà la partecipazione di una ventina di medici specializzandi provenienti da Perugia, da Siena e da Ancona per apprendere le tecniche più avanzate di chirurgia della cataratta".

Il corso, prosegue l'Azienda ospedaliera di Perugia, "si svolge presso il Centro di simulazione chirurgica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ed è suddiviso in una parte iniziale teorica, necessaria per dare ai giovani medici tutte le informazioni necessarie per affrontare in sicurezza i vari passaggi chirurgici. La parte pratica, invece, prevede la simulazione di un intervento della cataratta tramite un simulatore chirurgico di ultima generazione, grazie all’installazione di cinque postazioni chirurgiche completamente equipaggiate e dotate di microscopio operatorio, apparecchio per facoemulsificazione e di tutta la necessaria strumentazione".