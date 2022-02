Ospedale di Perugia: il dono per aiutare i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica

Il Un assegno di 2.500 euro - raccolti dal personale della Struttura operativa Sicurezza, del Servizio Segnaletica del Comune di Perugia, dal Camep – Club Auto e Moto d’Epoca e dalla Carrozzeria Grifo - donato al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia. A consegnare l’assegno il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e il comandante della polizia locale, Nicoletta Caponi.

Il dottor Maurizio Caniglia, direttore della struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica, spiega una nota del Santa Maria della Misericordia, ha accolto sindaco e comandante e ha illustrato "l’attività svolta all’interno del Reparto, ormai Centro di riferimento regionale per le malattie oncoematologiche pediatriche, e della presa in carico a 360 gradi, grazie alla presenza di un’equipe multidisciplinare – dalla musicoterapia alla scuola dei Coniglietti Bianchi fino al supporto della figura di uno psico-oncologo – che accompagna il percorso del piccolo paziente e di tutta la sua famiglia. Di particolare importanza, ha evidenziato il dottor Caniglia, anche l’assistenza domiciliare, un servizio importante che riduce il numero di accessi ospedalieri e il grande lavoro svolto dal mondo del Volontariato a supporto dell’ospedale".

La visita del Comune, prosegue l'ospedale di Perugia, "si è conclusa con un gesto di particolare significato: il regalo, da parte dei piccoli pazienti, di due quadri realizzati da loro e donati al Sindaco Romizi e alla Comandante Caponi come segno di gratitudine per la vicinanza dimostrata in tutti questi anni".

"Un connubio, quello tra Perugia e l’Ospedale, ormai secolare . ha sottolineato la dottoressa Cristina Clementi, direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera - , che ha posto l’accento su come il contributo di oggi rappresenti un legame indissolubile e un segno tangibile di vicinanza e raccordo tra il Comune, i cittadini e il Santa Maria della Misericordia".

Il sindaco ha ringraziato "tutto l’ospedale per il prezioso lavoro che quotidianamente svolge, in particolare per il grande servizio offerto dal Reparto di Oncoematologia nei confronti dei bambini".