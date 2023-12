Ospedale di Perugia, nominato il nuovo direttore di Cardiochirurgia

L'ospedale di Perugia annuncia con una nota che "il dottor Marcello Bergonzini, a seguito di avviso pubblico per incarico quinquennale, è stato nominato direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia". Il suo predecessore, il dottor Uberto Da Col, andrà in pensione a fine 2023.

Ecco il curriculum.

Il dottor Bergonzini, classe 1974 di Castelfranco Emilia (MO), si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e si è specializzato in Cardiochirurgia presso l’Università di Bologna sempre con il massimo dei voti. Dal 2009 dipendente dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma in qualità di dirigente medico di primo livello disciplina di cardiochirurgia con incarico di alta professionalità per l’attività cardiochirurgica mini-invasiva. Dal 2005 al 2009 ha operato come assistente cardiochirurgo all’Istituto Clinico Humanitas IRCCS di Rozzano (MI). Ha all’attivo una casistica operatoria di circa 1200 interventi come primo operatore, autore di pubblicazioni scientifiche, ha partecipato anche a numerosi studi clinici di rilevanza nazionale e internazionale.