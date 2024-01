Ospedale di Perugia in lutto. È morto il dottor Camillo Gatteschi, noto cardiologo del Santa Maria della Misericordia.

Il ricordo

"La città di Perugia ha perso una persona ed un professionista che ha svolto il Lavoro di Medico (sua definizione) in modo seminariale - scrive su Facebook il dottor Maurizio del Pinto - . Ha educato giovani medici a mantenere un elevato profilo etico nello svolgere la professione, a non cedere alla tentazione di lucrare denaro dalla posizione intellettuale rivestita, a non cercare prebende politiche per guadagno di posizione, a ricercare sempre lo studio in maniera indipendente e fuori dalle consorterie professionali".

E ancora: "È stato un uomo di grandi passioni, innamorato del suo lavoro e della crescita delle giovani generazioni. Simpatico, elegante, parco di ostentazione e modico nel consumare la vita. Sempre interessato al dispiegarsi della vita civile della città e prodigo di miti consigli. Ha vissuto con dignità profonda. Una dignità che lo ha sempre affrancato dalla ricerca del consenso da parte del potente di turno, cosa così frequente nel mondo della sanità. Le lunghe passeggiate in Europa e poi nel Corso Vannucci e poi nella sua Isola di Salina. Voglio ricordarti così".