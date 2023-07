Ospedale di Perugia in lutto, è morto Diego Bistocchi

Ospedale di Perugia in lutto per la morte di Diego Bistocchi, infermiere del Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia, morto a 54 anni per un infarto.

"Apprendiamo la prematura scomparsa dell’amico e collega Diego, un esempio di umanità, professionalità e simpatia che è doveroso ricordare", scrive su Facebook l’Ordine degli Infermieri di Perugia.

Lunedì 24 luglio alle ore 10 il funerale alla Chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni.