Ospedale di Perugia, giornata dedicata alla prevenzione: infopoint con gli specialisti

L’Azienda Ospedaliera di Perugia nella giornata del 19 giugno 2024 partecipa all’Open Day nazionale dedicato alla prevenzione al femminile - dalla pubertà alla menopausa - con servizi informativi alla popolazione nelle aree specialistiche di dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, neurologia, reumatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria, psichiatria e senologia.

Gli specialisti, scrive il Santa Maria della Misericordia, "saranno a disposizione della popolazione femminile negli info point allestiti nei pressi degli ambulatori (piastra dei servizi – Via Colle Della Strada) per accogliere e parlare con le donne così da poterle indirizzare nei percorsi di prevenzione e cura più appropriati".

Obiettivo dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Onda che coinvolge gli Ospedali italiani con Bollini Rosa, è "promuovere nella popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico".