Ospedale di Perugia, Cesare è l'ultimo nato a Perugia. Nessuna Cicogna in arrivo per adesso. Tracollo sulle nascite

Si chiama Cesare e pesa 3 chili e 970 grammi ed l’ultimo nato del 2023 all’Ospedale di Perugia. Cesare è il primogenito di mamma Celeste e papà Guido. E’ venuto alla luce alle 21,12 del 31 dicembre con parto spontaneo assistito dall’ostetriche Elena Nucci e Silvia Valigi e dal medico Maurizio Arduini.

Per il momento non si registrano ancora nuovi nati nel 2024 all’Ospedale di Perugia. Putroppo come confermato anche dall'Ospedale di Perugia difficilmente arriverà in giornata il primo bambini del 2024 nel primo giorno dell'anno a dimostrazioneche che nemmeno in un nosocomio così grande in Umbria sia ha certezza di un nascita giornaliera. Da due anni anche a Perugia si è finiti sotto la soglia psicologica dei 2mila e si continua a scendere.

Infatti i nati al ‘Santa Maria della Misericordia’ nell’anno 2023 sono stati 1.765 una cinquantina in meno del 2022 (n .1817) e quelli a basso rischio a completa gestione ostetrica (BRO) sono stati 275 (anno 2022 – n. 318). Si registra una diminuzione delle nascite di circa il 3% rispetto all’anno 2022 percentuale nettamente inferiore alla media nazionale di calo nasciate che si attesta intorno al 20%.