Ospedale di Foligno, arrivate 1170 dosi di vaccino anti Covid scortate dagli agenti

Alle 12 in punto sono arrivate, scortate dagli agenti della Polizia di Stato, le prime 1170 dosi di vaccino anti Covid-19 prodotte da BioNtech Pfizer e destinate agli operatori sanitari dell’area nord dell’Azienda Usl Umbria 2 (distretti di Foligno, Spoleto, Valnerina).

Per lo stoccaggio delle dosi è stato individuato dalla Regione e dalla direzione strategica aziendale, il magazzino farmaceutico dell’ospedale “San Giovanni Battista”. Le dosi verranno distribuite ai team vaccinali per sottoporre a vaccinazione il personale Usl 2 di Foligno, Spoleto, Cascia e Norcia. Centro di riferimento per lo stoccaggio dei vaccini anti Covid riservati al personale dell’Azienda Usl Umbria 2 della provincia di Terni (distretti di Terni, Narni-Amelia ed Orvieto) è invece l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” che ha ricevuto questa mattina, 1170 dosi vaccinali.

Intanto, all’Azienda Usl Umbria 2, è tutto pronto per la vaccinazione del personale dipendente e convenzionato che ha aderito volontariamente alla campagna regionale e che, a partire da domani, 31 dicembre, si sottoporrà alla vaccinazione.