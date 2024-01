Ospedale di Perugia, la "nuova" degenza di Chirurgia Vascolare

L'ospedale di Perugia ha inaugurato il "nuovo" reparto di degenza di Chirurgia Vascolare, al sesto piano del blocco C, diretto dal dottor Massimo Lenti.

Al taglio del nastro era presente la governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei. Ad accompagnare la presidente nella visita, il dottor Giuseppe De Filippis, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, insieme al dottor Arturo Pasqualucci, direttore sanitario e alla dottoressa Rosa Magnoni, direttore amministrativo. Presente anche il dottor Claudio Cavallini, direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare al quale afferisce la struttura di Chirurgia Vascolare, i direttori delle strutture complesse del dipartimento e gli operatori sanitari.

I lavori di ristrutturazione del reparto, spiega una nota del Santa Maria della Misericordia, "eseguiti sotto la direzione dell’ingegner Luca Gusella, direttore del servizio Tecnico-Patrimoniale dell’Ospedale di Perugia, sono stati effettuati nel mese di dicembre 2023, per un importo dei lavori di circa 30mila euro, e hanno riguardato il restyling delle 12 stanze di degenza e di tutte gli spazi comuni dedicati all’accettazione dei pazienti, compresi sala medicheria e studi medici. È stata anche allestita un’area dedicata al pre-ricovero dove i pazienti vengono accolti la mattina presto in attesa dell’assegnazione del posto e dei referti degli esami diagnostici necessari all’ingresso in ospedale".

La struttura complessa di Chirurgia Vascolare, prosegue il Santa Maria della Misericordia, "è dotata di 25 posti letto, tre dei quali di terapia semintensiva, registrando 1.200 ricoveri all’anno, con oltre 1.800 procedure chirurgiche, il 60% delle quali effettuate con tecniche mininvasive nella sala operatoria ibrida, una sala operatoria all’avanguardia con importanti e innovative apparecchiature radiologiche come un angiografo di ultima generazione". La sala ibrida, prosegue l'ospedale, "è un unico ambiente ad alta tecnologia dove specialisti diversi (chirurghi vascolari, radiologi, cardiologia, anestesisti, ecc, di area chirurgica e interventistica cardiologica del dipartimento) operano in concerto tra loro e, senza spostare il paziente, possono fare una diagnosi immediata e in contemporanea operare in modo più rapido, preciso e sicuro. Sono oltre 4.800 all’anno i pazienti che si rivolgono per visite ed esami diagnostici ambulatoriali alla Chirurgia Vascolare".