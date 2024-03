Ospedale, Giuseppe De Filippis non va via: "Il mio contratto scade nel 2025 e sono felice di lavorare qui"

Giuseppe De Filippis, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, smentisce le voci apparse su media e testate giornalistiche riferite al suo incarico in Umbria: “Vorrei precisare che il mio contratto di lavoro attuale da direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia scade a luglio 2025 e quindi quanto meno fino a quella data sarò felice di continuare il mio lavoro in questo Ospedale portando avanti programmi e progetti ambiziosi insieme ai professionisti che vi operano per continuare ad offrire ai cittadini e ai pazienti una assistenza specialistica all’altezza di un nosocomio che è punto di riferimento per tutta la regione”.