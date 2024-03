Nasce a Perugia il nuovo Centro specialistico “Polo Up” per la presa in cura di persone con sindrome di Down che sarà coordinato dal dottor Paolo Prontera, responsabile del Servizio di Genetica Medica e Malattie Rare ospedaliero.

“Costituire presso l’Ospedale di Perugia un Polo, denominato Polo UP - ha sottolineato Giuseppe De Filippis, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - composto da un team multidisciplinare e multi professionale formato da specifiche figure di case manager per ogni epoca di vita della persona affetta da Trisomia 21 (T21) e che includa specialisti dedicati sulla base delle conoscenze della patologia, è l’obiettivo che ci siamo posti con questo nuovo progetto. Abbiamo definito un’organizzazione sanitaria che facilita l’accesso alla cura della persona con T21, dalla prima visita ai successivi controlli e trattamenti, prevedendo delle agende interne dedicata per agevolare i pazienti, i loro familiari e i medici e pediatri di libera scelta che li hanno in carico".

Il nuovo Centro specialistico ospedaliero “Polo Up” nasce anche dalla spinta delle associazioni di volontariato umbre quali, “Associazione Italiana Persone Down Ets-Aps – Sezione di Perugia”, “Uno in più Associazione Sindrome Down Corciano ETS”, “Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap Umbria ETS”, che lo hanno fortemente voluto e hanno partecipato alla pianificazione in stretta sinergia con la Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Compito del dottor Paolo Prontera, medico genetista e coordinatore del Centro è stato quello di spiegare le caratteristiche cliniche e le complicanze della Trisomia 21 (T21) – sindrome di Down: “Le persone con Trisomia 21 sono accomunate da una caratteristica genetica che comporta disabilità intellettiva di grado variabile e li espone a maggior rischi di salute - ha affermato Prontera - devono essere supportati da una organizzazione socio-sanitaria che deve mirare alla cura, alla prevenzione, al mantenimento di un buono stato di salute, tale da consentir loro di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, per perseguire le proprie aspirazioni, individuali e sociali".

In rappresentanza delle associazioni ha preso la parola, Michele Lazzari, presidente della Associazione Italiana Persone Down – sez. Perugia, che ha sottolineato: “Il nostro obiettivo è che il lavoro di organizzazione e gestione del Polo UP porti alla formalizzazione di un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) perché questo servizio diventi a tutti gli effetti un diritto esigibile delle persone con Sindrome di Down nella nostra regione; auspichiamo – continua - che il servizio venga progressivamente esteso anche alle persone con altri tipi di alterazioni genetiche che necessitano di una presa in carico sanitaria”.

Presente il vice sindaco del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri, che ha ribadito: “Come i genitori vivono con timore la fragilità dei figli, una lotta quotidiana, proiezione della condizione del futuro dei propri figli, particolare e voglio ringraziare le associazioni per la pressione che hanno fatto alle istituzioni onore a tutte le mamme che hanno stimolato la nascita di questo nuovo punto di riferimento sanitario di alta specializzazione per il nostro territorio”.

Le conclusioni dell’evento sono state affidate a Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea legislativa Regione Umbria e presidente dell’Osservatorio regionale per la condizione delle persone con disabilità, che ha detto: “Riteniamo questo un altro importante passo, dopo la creazione del Centro di Genetica Medica e Malattie Rare, per la presa in cura delle persone con disabilità genetica accertata e per garantire loro non solo percorsi integrati, appropriati e continuativi di assistenza socio-sanitaria, ma anche sostegni adeguati che consentano di poter realizzare il proprio progetto di vita individuale, sviluppando al massimo le proprie autonomie"

Per accedere al centro sarà sufficiente inviare una mail a poloup@ospedale.perugia.it oppure contattare il numero 075 5783555 (mercoledì ore 10.00 - 13.00).