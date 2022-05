Ospedale di Assisi, nominato il nuovo direttore di Medicina

La Usl Umbria 1 annuncia che "Sergio Bistoni sarà il nuovo direttore della Struttura Complessa (UoC) di Medicina dell’ospedale di Assisi". Il dottor Bistoni, prosegue la nota, "terzo in graduatoria nel concorso indetto per ricoprire tale ruolo, subentra al vincitore dottor Salvatore Pezzuto, che non ha accettato l'incarico, e al dottor Manuel Monti, giunto secondo ma che dal prossimo 15 giugno prenderà servizio come Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino".

La firma del contratto, sottolinea la Usl, "è avvenuta mercoledì 25 maggio nell’ufficio del Direttore dell’Usl Umbria 1, Gilberto Gentili".

Il posto, specifica la nota, "risultava vacante dal collocamento in quiescenza del dottor Paolo Verdecchia, avvenuto nel 2018. Nel contratto sottoscritto con il Direttore Generale dottor Gilberto Gentili si fissa la decorrenza dell’incarico alla data del 2 luglio 2022. Sergio Bistoni è specializzato in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. Dal 2007 ricopre l'incarico di dirigente medico disciplina di Medicina interna della l'Usl Umbria 2 presso il presidio ospedaliero di Orvieto".