L'oroscopo di Giorgia Starseed | Agosto, ecco come andranno amore e lavoro per tutti i segni

Ben ritrovati carissimi amici al nostro appuntamento mensile con le stelle. diamo il benvenuto a questo

cielo speciale di giugno ricco di novità e di grandi cambiamenti. Ecco cosa ho previsto... la vostra Giorgia Starseed

ARIETE ♈️ Ben ritrovati cari amici dell’ariete ad un Oroscopo interessantissimo, soprattutto positivo nella prima parte del mese. Quotidianità: Questo è un grande mese di recupero, soprattutto nella prima parte, che porterà un certo impegno e molte cose da fare. L'ariete è un segno molto coraggioso e intraprendente, i primi 10 giorni del mese possono davvero fare la differenza. Dovrai prepararti alla fase di quadratura, per tanto, agisci bene quando puoi. Non escludo grandi conferme e risposte, soprattutto a livello professionale ed economico. Giove è tornato amico, tante perplessità di inizio anno sono un triste ricordo. Sfruttate al massimo le giornate che vanno dal 3 al 17, è importante farlo con un cielo che ti supporta, anche I più scettici avranno fortuna. Questo Oroscopo di giugno, è in chiave: l’Oroscopo delle risposte. Tornerete in scena vincenti e lo capirete bene, nelle giornate del 10, 11 e 20. AMORE: l’Oroscopo dei sentimenti è altrettanto forte come quello quotidiano. Questo è un cielo da colpi di fulmini e dei grandi amori. Ovviamente, sarà il vostro ascendente a fare la differenza. Giugno punta sulle basi della costruzione e di avvenimenti importanti. Lasciate andare le cose che non risuonano più con voi. È tempo di chiudere il libro e iniziare a scrivere nuove storie. Le emozioni più travolgenti, soprattutto per i single, avverranno nella settimana dal 3 al 9. La pecca di questo cielo si registra dal 17 al 30. Molte discussioni in famiglia e tanti rapporti che non funzionano si chiuderanno. Mantenete uno stato tranquillo perché; “non tutti i Mali vengono per nuocere”.

TORO ♉️ Ben ritrovati carissimi amici del Toro al vostro Oroscopo mensile del mese di giugno, un Oroscopo ricco di cambiamenti e energeticamente forte grazie alla presenza di Marte. Quotidianità: giugno è un mese di conferma, Marte sarà nel tuo segno a partire da domenica 9, permette di recuperare molto a livello fisico anche per darti il giusto coraggio per intraprendere le questioni che trascini da tempo. È un mese importante, se puoi circondati di persone amiche, le giornate che vanno dal 20 al 30, saranno molto importanti per questo. Tutti i progetti nuovi che hai intrapreso negli ultimi tempi, in cui Giove ha espanso il campo, ora saranno mantenuti con successo. In questo mese dovrai lavorare molto sulla tua pigrizia, il cielo favorisce guadagni e compravendite, non devi perdere le buone occasioni. Un mese che rimane ottimo soprattutto per chi avrà un passaggio di ruolo. C’è la garanzia di un successo in più. L’impegno non manca e te ne accorgerai molto, le uniche giornate sottotono possono essere quella del 10 e dell'11. Amore: queste ottime stelle appoggiano e confermano di nuovo i tuoi sentimenti. Invito anche voi, cari lettori, a dare uno sguardo più approfondito anche al vostro ascendente. Molte coppie che si amano e che stanno insieme da tempo, con il passaggio di Giove nel segno, avranno fatto sicuramente delle scelte importanti. Questo Oroscopo di giugno aiuta anche a risolvere un problema e un contenzioso con una persona che ormai fa parte del passato. Ricorda che però, sei tu ad avere il coltello dalla parte del manico. Per i single sono in arrivo nuovi incontri e giornate importantissime, se vuoi farti avanti con qualcuno sfrutta le giornate del 1, 22, 23, 29 e 30.

GEMELLI ♊️ Benvenuti amici dei gemelli al vostro Oroscopo di forza. Sarà proprio questo di Giugno, il mese, che vi rende i protagonisti indiscussi. Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti voi! Quotidianità: Torna una carica energetica importante soprattutto un grande benessere personale. Questo Oroscopo di giugno 2024 è forse uno dei più importanti a livello celeste. Giove, è finalmente dalla tua parte, il grande pianeta dell'espansione e delle occasioni nuove, ti regalerà Intraprendenza e capacità decisionale. Sarà un periodo molto importante considerando anche le dissonanze di Saturno e di Nettuno. Sarà proprio in questo mese che si chiuderanno dei capitoli negativi della tua vita e se ne apriranno nuovi e favorevoli. Questo è un Oroscopo di forza anche per gli studenti che devono intraprendere e cambi di vita radicali, perché la chiave di questo Oroscopo è proprio: il cambio di rotta. Ottime soluzioni si avranno soprattutto nel campo legale, tutte le cause potrebbero avere un compromesso favorevole. Importantissima la settimana dal 3 al 17. Amore: bello questo Oroscopo anche per i sentimenti, un mese dove Giove, Venere e Mercurio sono dalla tua. Interessante giugno per tutti i single, incontri speciali intorno al giornata del 6, voglio ricordarvi che tutte le storie d'amore che nascono in questo periodo sono molto intriganti e dalla possibile espansione. Anche per le coppie di lunga data e per i rapporti famiglia e figli, il mese può essere ricco di emozioni. Evidenzio da subito la giornata del 25, dove sarà possibile riavviare i legami che stavano cedendo alla noia. La giornata del sei inoltre sarà importantissima anche per fare dei discorsi definitivi e chiari; molta attenzione al segno del cancro, vergine e pesci. Con questi segni si ha più difficoltà, il rischio è quello di ritrovarsi in malinconie inutili. Belle comunque, le prime settimane del mese, lieve calo tra il 26 e il 27, hai bisogno di novità e di cambiare ritmo.

CANCRO ♋️ Ben ritrovati cari amici del cancro al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo di giugno. Un Oroscopo importantissimo che vi vede come uno dei protagonisti nella parte finale, grazie anche alla vostra nuova rivoluzione solare. Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti voi nati di prima decade. Quotidianità: il mese di giugno è un mese che riesce a garantirti la liberazione di alcuni problemi e tensioni legate al passato. È quindi un periodo di ripartenza, che riesce a regalarti anche una maggiore serenità. Raccomando un po’ di prudenza nelle prime giornate del mese, da sabato 1 a lunedì 3, giornate che portano alcune distrazioni o complicazioni in base al vostro tema Natale. Rimane un mese importante per le scelte, grazie anche a Marte che lascia un campo nemico. Giugno rimane un mese ottimo perché non porta dubbi, le scelte che farai saranno decisive. Non mancheranno le intuizioni, per voi che siete uno tra i segni più intuitivi dello zodiaco, soprattutto nelle giornate che vanno dal 20 al 30, il Sole, Mercurio e Venere, faranno ottimi aspetti con Marte e Saturno, ciò vi renderà abbastanza vincenti. Un ottimo Oroscopo, anche per chi di voi sta iniziando un nuovo percorso lavorativo, un’impresa, la costruzione di una nuova società o di un gruppo; giornate vincenti quella del 26 e del 27. Amore: rimane un Oroscopo interessante anche il campo sentimentale, le uniche problematiche che possono insorgere, sono solo sull’aspetto familiare che ha ancora bisogno di essere capito e ad analizzato con cura. Giugno però, hai il potere di mettere d'accordo tutti. Per le coppie che si amano dopo il 10 le emozioni tornano protagoniste, Venere conferma e protegge chi si ama. Per tutti i single da 17 ci saranno nuovi sblocchi e ottime occasioni. I transiti in questione non fanno miracoli e soprattutto gli astri non cambiano la personalità delle persone, se c'è qualcosa che non va sarà meglio chiudere. Non sprecare ulteriori occasioni ed energie con situazioni che non ti danno garanzia. Saturno continua ad appoggiarti e con il Sole, in tuo sostegno dal 20, avrai tutte le soluzioni che ti servono.

LEONE ♌️ Ben ritrovati cari amici del Leone al vostro Oroscopo di giugno. Un Oroscopo del tutto nuovo che non vi vede più alle prese con Giove dissonante. Quotidianità: Torna una grande forza, giugno ci regala finalmente delle conferme, la possibilità di cambiare aria, le lunghe risposte che aspettavi da tempo. E ancora… riconferme sugli incarichi. A partire da questo mese, sarà infatti possibile, risolvere tutte quelle questioni economiche o legali di vecchia data. In tuo favore Mercurio dal 3 che è molto attivo, va comunque tenuto sotto controllo Marte contro dal 9. Il compito di Marte sarà proprio quello di motivarti a fare di più, il rischio è quello di poter perdere le staffe e la pazienza in certe situazioni; tipo nella giornata di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19. giugno nel complesso sarà un mese di energia e di voglia di fare. Amore: anche per il cielo dei sentimenti ci sono tantissime soddisfazioni in arrivo. È importante che tu, lasci che gli altri si avvicinino al tuo cuore. Insieme è meglio ed è possibile vivere in maniera più libera i propri sentimenti grazie a questi astri. Sicuramente avvertirai più forza dalla tua parte, il vero problema è che rimani uno, di quei segni, che non si accontenta facilmente. Devi lavorare attentamente su te stesso in questo, cerca di trovare soluzioni più realistiche. Per i single, un momento di forza sarà nella settimana che va dal 10 al 16. Chi ha vissuto un distacco, la chiusura di qualche relazione, ora si sente più libero ed in grado di agire. Per le coppie che si amano, tra giugno e agosto, ci saranno scelte importanti da fare, ve ne parlerò nei prossimi oroscopi.

VERGINE ♍️ Ben ritrovati cari amici della vergine al vostro Oroscopo mensile del mese di giugno 2024, un Oroscopo importante e per alcuni versi, decisivo e fondamentale. Quotidianità: Giugno si apre con una fase di stanchezza e nervosismo, le stelle di questo cielo sono quasi tutte dissonanti, sarà fondamentale agire nel migliore dei modi. Grandi picchi di conflittualità possono registrarsi nella giornata di giovedì 6, sia per le questioni di cuore che di lavoro. È possibile che questo mese porti qualche discussione di troppo, per questo vi consigliavo i mesi precedenti di trovare degli accordi prima dell'ingresso dissonante di questi pianeti. Tutte le soluzioni alle questioni che più ti stanno a cuore tenderanno ad arrivare il ritardo, dopo il 17 puoi azzardare di più. Saturno in opposizione, già dal 2023, sta cercando di italiano e tutte quelle situazioni professionali che non ti garantiscono più nulla. Il tuo è un segno supportato sempre da una buona logica, confido nelle tue qualità per non correre rischi inutili in questo mese. Amore: anche il cielo dei sentimenti si presenta agitato, molte coppie, anche tra le più innamorate, possono trovarsi coinvolti in discussioni poco gradevoli. Anche i single si trovano di fronte a situazioni poco appaganti. Il mio consiglio è quello di tenere duro e di lasciare scorrere il flusso agitato che porta giugno. molta prudenza va fatta nei rapporti con il Sagittario, i gemelli e i pesci. le ultime due settimane di giugno saranno più facili per trovare degli accordi oppure semplicemente dei compromessi. Questo è un Oroscopo molto difficile, soprattutto per chi ha intenzione di aprire vertenze o di imbarcarsi in qualche situazione giuridica. Non solo possono rivelarsi insidiose ma anche dannose a livello economico.

BILANCIA ♎️ Ben ritrovati cari amici della bilancia al vostro Oroscopo mensile del mese di giugno, un Oroscopo di ripresa e dal grande potenziale. Quotidianità: si respira finalmente un'aria nuova ed amica, molta differenza la farà sicuramente il tuo ascendente, ma il nuovo aspetto di Giove regala volontà ed ottimismo. Le ansie degli ultimi mesi saranno superate con successo ed è importantissimo che tu affronti tutti i problemi nelle prime 20 giornate del mese. Questo rimane un grande Oroscopo di recupero, grazie ai pianeti amici nella costellazione dei gemelli e al trigono importante di Plutone. Persino chi ha vissuto una brutta storia lavorativa ora si sente più speranzoso. Un Oroscopo che porta nuovi traguardi e le idee più chiare. è un mese ottimo anche per il miglioramento delle situazioni economiche, giugno un mese che garantisce più risposte su molti fronti, le giornate più importanti sono: il 5, 6, 14,15. Amore: Venere, Sole, Mercurio, Plutone e Giove, ti sostengono e ti incoraggiano. La prima parte del mese regala una grande voglia di amare. Questo è un Oroscopo importantissimo, chi si trova di fronte a una chiusura lo fará cuor sereno e vincente. Chi di voi sta affrontando situazioni legali con un ex può avere molto dalla sua parte. Anche per i single, può essere il famoso mese degli incontri e delle richieste. La parte più bella di questo Oroscopo e che viene in supporto a tutti i problemi malinconici e tristi che avete avuto in passato. Attenzione particolare agli ultimi 10 giorni del mese, soprattutto dal 21 al 30.

SCORPIONE♏️ Bentrovati cari amici dello scorpione al vostro Oroscopo mensile di giugno, un Oroscopo che vi vede finalmente liberi dall'opposizione diretta di Giove. Quotidianità: con giugno parte il primo mese di recupero importante, e da bravi scorpioni quali siete, non mancherà l'occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’effetto dei pianeti inizia a farsi sentire dopo il 17, per te quella giornata si traduce in: Liberazione dei pesi. Il mio consiglio è sempre quello di farsi scivolare addosso le cose e di utilizzare un ragionamento lucido. Il tuo segno di certo, non dimentica facilmente i torti subiti, con l’influenza di Saturno, Servirete pan per focaccia. Questo è un ottimo mese anche per ricevere una bella notizia a livello professionale e soprattutto per quanto riguarda una causa o una vertenza. Il transito dissonante di Marte dal 9 in qualche modo vi spinge a non fare il passo più lungo della gamba, ci sarà tempo per far sentire la tua. Il periodo migliore parte dal 17 in poi, un Oroscopo eccellente per tutti gli studenti. Amore: anche il cuore ritrova il suo benessere, i single e i cuori solitari hanno voglia di rimettersi in gioco. Questo è un Oroscopo che anticipa conoscenze importanti. Se ti lasci alle spalle delle storie che ti hanno fatto del male ora sei più forte. Le ultime due settimane del mese saranno le più importanti soprattutto quella di mercoledì 26 e giovedì 27. Bello questo Oroscopo per chi si ama, le emozioni del tuo cuore tornano vincenti, Saturno ti aiuta a costruire e Da il via libera a tutti coloro che desiderano un matrimonio o una convivenza. Le stelle ti spingono a qualcosa di costruttivo, Lascia agli altri le relazioni di toccata e fuga.

SAGITTARIO ♐️ Ben ritrovati cari amici del Sagittario all'oroscopo mensile del mese di giugno. Un Oroscopo importantissimo che vi presenta come uno dei protagonisti indiscussi. Quotidianità: Inizia il periodo complesso delle opposizioni planetarie, a queste andranno aggiunte le dissonanze di Saturno e di Nettuno. Capiterà in più di una giornata di sentirsi schiacciati dalle troppe responsabilità; sia per problemi che insorgono in maniera casuale, per la casa i figli e anche per tutte le questioni che riguardano i soci. Attenzione nelle giornate del 5, 6, 7, 12, 13 e 14. Capirete da voi, che avere in mezzo cielo contrariato, non vi renderà le cose semplici. Giove opposto richiede la necessità di fare i passi giusti e di evitare le scelte sbagliate. Dovete fare moltissima attenzione a tutta la questione che riguarda le spese economiche per la quale possono presentarsi dubbi, attese e fuoriuscite. Sconsiglio vivamente di intraprendere delle cause civili o penali di qualsiasi tipo. Una certa irritabilità domina il mese, è possibile recuperare dal 20, miglioramenti dal 28 al 30. Amore: anche il cielo del cuore vi vede molto attivi, chi sta vivendo delle bellissime storie d'amore è necessario che parli chiaro. Questo è un mese che può portare fatica nel gestire i legami e nel dover trovare del tempo e degli accordi nella coppia. Le giornate peggiori possono essere proprio quelle del 5, 6 e 7. Le questioni familiari avranno più urgenza. Tendo comunque a precisare che le coppie che si amano davvero non risentiranno di gravi problematiche. Miglioramenti a partire dalla giornata del 17. Vivete il mese con maggiore comprensione e cercate di mediare. Evitate il rancore e le prese di posizione per via dell’orgoglio. Periodo ambiguo per i single, le nuove storie che si presentano in questo mese possono essere imprevedibili, irrazionali e anche scontate.

CAPRICORNO♑️ Ben ritrovati cari amici del Capricorno al vostro Oroscopo mensile di giugno. Un Oroscopo che ti vede particolarmente coinvolto soprattutto nell'ultima settimana del mese. Quotidianità: nella prima parte del mese è possibile avere un buon recupero, che sarà necessario per sostenere i tanti impegni. È necessario sottolineare che da questo mese Marte non ti darà più filo da torcere, soprattutto a partire dalla giornata del 9. Hai sempre Saturno e Urano a tuo favore, per questo non escludo un grande Oroscopo per quanto riguarda la tua professione e le alleanze. Il periodo più critico del mese arriva dopo il 17; vanno chiusi tutti i contratti e le richieste entro tale data, poiché dal 20 al 24, possono registrarsi maggiori tensioni. È necessario evitare le spese superflue e dedicare maggiore attenzione a tutto il settore che riguarda le compravendite. Non fidarti ciecamente di tutti, nelle giornate del 29 e del 30 qualche persona potrebbe ostacolarti. Amore: ci prepariamo ad un periodo di opposizioni e di conseguenza, di rivalutazione della tua sfera relazionale. Il Capricorno è un segno molto ambizioso, la sua ambizione è talmente grande che spesso mette al primo posto il lavoro agli affetti. In questo mese sarà necessario non farlo, dal 17 al 30, anche le coppie più forti possono finire a discutere. Cerca di valutare attentamente cosa accade nelle giornate del 22, 23, 29 e 30. Sarà proprio in quelle giornate dove si nasconde l'insidia più difficile. Il buon transito di Giove passato vi ha regalato moltissima protezione, ora sarà necessario affrontare direttamente l'interferenza di parenti o di terzi incomodi.

ACQUARIO♒️ Ben ritrovati cari amici dell’acquario al vostro Oroscopo mensile del mese di giugno; un Oroscopo importantissimo e di forza. Quotidianità: come ho già accennato nell'introduzione, giugno sarà un mese di forza, complici 5 pianeti su 10 che sono dalla tua parte. Sole, Venere, Mercurio, Giove e Plutone ti sostengono e ti danno forza rimettendoti in carreggiata. Con tutti questi astri a tuo favore, già mi immagino che molti di voi saranno impegnatissimi con 1000 cose da fare. Il problema si presenta quando ti riduci all'ultimo e questo può generare stress. Cerca di rilassarti nelle giornate che vanno dal 10 al 17. Rimane comunque un Oroscopo importante, con sé, porta qualche indizio di fortuna, soprattutto intorno alla giornata del 6. Questa prima parte del mese va sfruttata completamente per riuscire a realizzare i propri sogni e ambizioni. Favoritissime tutte le nuove situazioni professionali e tutti gli studi. Amore: il cielo dei sentimenti può risentire di qualche nervosismo a causa di un Marte dissonante che tende a mettere i bastoni tra le ruote. Niente paura, Venere continua un transito interessante e l'amore è protetto. Anche chi è solo da tempo può ripartire alla grande. Questo è un cielo che porta tantissime emozioni; spetta a te l’opzione di decidere se viverle di gioia e serenità oppure... È un mese ottimo per tutti i single, gli incontri saranno davvero premiati; la settimana che va dal 3 al 9 può essere molto proficua. Momento ancora incerto per chi sta cercando dei trasferimenti.

PESCI ♓️ Ben ritrovati cari amici dei pesci ad un Oroscopo importantissimo, questo del mese di giugno 2024, in cui sarete tra i protagonisti indiscussi. Quotidianità: essere i protagonisti indiscussi di un Oroscopo non significa essere tra i più fortunati, ma tra i più coinvolti in azioni determinanti. Il periodo parte con una dissonanza di pianeti nel segno dei gemelli, è molto importante giocarsi le mosse giuste. Il nuovo transito dissonante di Giove porta tensioni, In particolare la giornata del sei sarà molto fastidiosa. Le esperienze degli ultimi mesi sono state pesanti hai bisogno di rilassarti. Saturno ti protegge, ciò che negli anni hai sudato con il duro lavoro non verrà sicuramente messo in discussione, ma è possibile che tra giugno e dicembre prossimo, dovrai stare più attento a quello che succede sul piano economico. Rimangono molto attivi gli scontri tra società, tra colleghi è un capo ufficio; giornate come quella del 6, 7, 20 e 21 sono tra le più confuse. Anche gli studenti possono sentirsi delusi da certi risultati, migliora la parte finale del mese. Amore: anche per l'amore, rimane un Oroscopo dove si spera che le giornate passino in fretta. Venere dissonante fino al 17, segna un calo di entusiasmo verso i sentimenti. Ci sono giornate davvero difficili come quella del 3, del 9 che portano i sentimenti in secondo piano. Ognuno vive la propria storia, per questo vi invito a leggere anche il vostro ascendente per avere un quadro più completo, ma questo è un Oroscopo che crea delle difficoltà con il fine di superare i vecchi blocchi che ancora non avete risolto. Il lieto fine arriverà a fine mese, dopo il 20, portando più interesse e serenità. Le giornate migliori sono quelle del 22, 23, 26 e 27.