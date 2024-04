L'OROSCOPO DI APRILE 2024 di GIORGIA STARSEED le Previsioni segno per segno per tutto il mese

L'autrice dell'Oroscopo: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche.

*****************************

Benvenuti cari amici al nostro appuntamento mensile con le stelle. Inauguriamo questo cielo primaverile di aprile scoprendo come andrà ai nostri segni zodiacali…

ARIETE

Ben ritrovati cari amici dell’Ariete al nostro appuntamento mensile con le stelle, con l'occasione, tantissimi auguri di buon compleanno.

Quotidianità: il vostro cielo prosegue con la vostra ricarica solare e ciò rende il vostro Oroscopo più positivo e impegnativo. Migliora, sotto certi aspetti, il campo del benessere e quello salutare. Aprile è un mese importante per mettere in atto tutte le idee e gli obbiettivi che riguardano i progetti futuri. Forza e coraggio non ti mancheranno, Mercurio e Venere in tuo sostegno, ti aiutano, nelle giornate di lunedì 8 e la mattina del 9, per avanzare qualsiasi tipo di richiesta. Ci sono giornate chiave all’interno di questo mese che dovrai avere l'accortezza di sfruttare per portare, nel tuo personale, dei benefici e sono quella del 16 e del 17. In linea generale è un mese che porta conferme ma non bisogna lasciare nulla di intentato, soprattutto osserva la giornata del 26 quando potresti ricevere i risultati tanto ambiti.

Amore: quando si ha un buon Oroscopo, le cose da dire sarebbero veramente tante, mi soffermo comunque ad elencare i punti cardini di questo mese per agevolarvi in alcune scelte. L’oroscopo dei sentimenti parla di forti emozioni e di nuovi amori, dunque un Oroscopo eccezionale per chi è single. Anche le coppie che si vogliono bene, che non si sono ancora sposate né che abbiano legalizzato un’unione, potrebbero mettersi in regola entro luglio. Venere nel tuo segno aiuta a sviluppare grandiosamente l'aspetto dei sentimenti. Non dovete assolutamente lasciarvi scappare tutte le occasioni che vi saranno proposte. Le giornate chiave di questo mese da sfruttare sono il 16, 17,20, 26 e 27.

TORO

Benvenuti cari amici del Toro al nostro appuntamento mensile con le stelle, un cielo d'Aprile molto importante per voi nativi del segno in cui si festeggia l'ingresso nel vostro spazio zodiacale. Tantissimi auguri a tutti i nati di prima decade.

Quotidianità: siamo vicino all'ingresso del Sole nel vostro segno, ed è proprio nei giorni vicino al vostro compleanno che si concentrano gli eventi maggiori dell'anno, soprattutto quelli di importanza . La forma fisica e l’umore possono trarre dei benefici da questo mese, le ultime 10 giornate del mese portano grandi risorse, tieni solo in conto che lunedì 29 e martedì 30 avrai mezzo cielo a favore. Parliamo quindi di un Oroscopo che porta grandissimi vantaggi in qualsiasi ambito, sia lavorativo che sociale. In particolare, vorrei soffermarmi proprio nel periodo che va dal 19 al 30, dove tutto è possibile.

Amore: chiaramente l'importanza di questo cielo stellato a vostro favore sarà di buon auspicio anche per quanto riguarda il campo sentimentale. Un cielo molto vantaggioso per le coppie che intendono svilupparsi maggiormente attraverso unioni ufficializzate, matrimoni e convivenze. Questo è un cielo di grande spessore anche per chi sta cercando un figlio. I single riprendono quota, dopo tre mesi pesanti, finalmente la ruota gira a vostro favore, ed è proprio ora che potrete fare la differenza. Tenete sempre conto del detto “aiutati che Dio ti aiuta”, con un oroscopo così dovete darvi da fare. Segnatevi i giorni più promettenti per passare in azione: 10, 19, 20, 29 e 30.

GEMELLI

Bentrovati cari amici dei Gemelli, Aprile è un mese che parte in maniera pesante soprattutto nelle giornate dal 4 al 7, colpa di Marte e Saturno dissonanti poi cambia…

Quotidianità: come dicevo nell'introduzione, Aprile può rivelarsi un mese che parte in maniera pesante, colpa delle eccessive responsabilità, sia sul piano lavorativo che familiare. La seconda parte sarà di gran lunga migliore, per questo vi invito a mantenere la calma nelle prime settimane. Vi ricordo inoltre, che ci avviciniamo al periodo di giugno quello che vi regalerà maggiori emozioni e soddisfazioni. Questa prima parte del mese parte in maniera tesa a causa di due pianeti difficili da gestire. Non escludo che tu sia annoiato e infastidito. Tranquilli amici, 10 giorni passano in fretta! L’importante è che non facciate azioni prese di corsa senza le dovute accortezze. Ora devi puntare nel cercare di mettere in atto progetti validi in vista del futuro, devi tagliare i rapporti con tutto ciò che non va. Questi aspetti e passaggi saranno necessari per ottenere il successo futuro.

Amore: anche per quanto riguarda il cielo dei sentimenti, le prime giornate del mese possono rivelarsi particolarmente faticose. Le tensioni maggiori si registreranno proprio intorno alla giornata del 6 e del 7. In quelle giornate evita di prendere decisioni stupide. Venere, proprio in quei giorni, inizierà un transito favorevole per i vostri sentimenti. Altro aspetto faticoso riguarda la sfera famigliare, dove alcuni diverbi con un figlio possono crearti fastidio. C’è inoltre la necessità di aumentare la vostra responsabilità ed evitare atteggiamenti superficiali; mi riferisco a tutti quei legami con persone di vecchia data, il cui legame ha ormai fatto il suo tempo e deve essere lasciato andare. La parte migliore dell’oroscopo sentimentale arriverà proprio nei giorni successivi ai primi 10, infatti prendete nota perché dal giorno 14, 12, 21 e 22 saranno giornate molto Intriganti e belle da trascorrere con la persona che amate.

CANCRO

Benvenuti cari amici del Cancro al vostro Oroscopo primaverile di Aprile. Un Oroscopo interessante e pieno di colpi di scena.

Quotidianità: il mese di Aprile fa emergere forte stress e tensione, con l’ingresso di Marte in aspetto disarmonico, il vostro spirito è chiamato ad affrontare discussioni e polemiche. Questo è un mese dove la tua capacità di gestione emotiva sarà duramente messa alla prova, ed è proprio in questo frangente che dovrai dimostrare la tua forza. I pettegolezzi potrebbero essere all’ordine del giorno, dal 5 al 15 la prudenza dovrà essere doppia. Questo è un mese delicato per i rapporti di lavoro perché alcune richieste potranno saltare o non essere accordate. Per alcuni di voi, prima del 19, potranno essere giornate difficili senza troppe soluzioni. Il cancro è un segno che può facilmente cambiare il suo umore e di conseguenza può farsi trasportare troppo dalla sua frequenza emotiva. Ci vuole pazienza e soprattutto è necessario che tu agisca in tempi proficui, Aprile è uno di quei mesi dove dovrai lasciar scorrere. Essendo il tuo, un segno legato alle memorie e al passato, tendi a rivivere malinconicamente situazioni che ti hanno fatto del male e difficilmente ti stacchi. Ora è giunto il momento.

Amore: anche il cielo dei sentimenti vede un inizio di primavera un po’ ombrosa. I pianeti dissonanti portano tensioni e malintesi. Se il legame non è davvero forte o sorretto da veto amore, il rischio di una separazione sarà molto elevata. Ti sconsiglio in tutte le maniere possibili di intraprendere il cammino della competizione. Prima di tutto perché il tuo non è un segno attivo in questo senso, secondo, perché il cielo di aprile porta molta intolleranza. La chiave è riflettere e valutare. Chi è giusto far rimanere al tuo fianco! Ricordando, non solo i momenti piacevoli ma anche quelli spiacevoli. Le stelle miglioreranno da venerdì 19, se dovrai discutere di problemi, fallo nelle giornate del 22 e del 23. Periodo non proficuo per i single e per i nuovi incontri.

LEONE

Cari amici del Leone benvenuti al vostro Oroscopo mensile d’aprile, un mese di grande recupero con il Sole nel segno amico dell'Ariete.

Quotidianità: con l'ingresso della primavera aumentano le risorse a tua disposizione. Per te che sei un segno di fuoco, la primavera inizia con validi alleati a tuo sostegno. In questo frangente ti sarà proposta un'occasione che porterà ad una scelta importante entro giugno. Venere, inizia un transito benefico a partire da venerdì 5, é molto probabile che da situazioni stagnanti, si passerà a situazioni più favorevoli. Tutti gli aspetti più importanti del vostro Oroscopo riguardano un'idea, che deve essere messa in atto nei primi giorni di questo mese e che porterà grandiosi sviluppi entro giugno. Ma di questo, ve ne parlerò a giugno.

Amore: il cielo dei sentimenti è un cielo molto importante; Mercurio, Venere e Sole sono favorevoli, questo ti rende uno dei protagonisti del mese nell’oroscopo del cuore. Il Leone è uno dei segni che sa ammaliare con il solo sguardo e il suo carisma, in questo mese sarete ancora più magnetici, soprattutto dal 5, quando Venere farà un se stile al vostro segno. Il vero senso di avere un Oroscopo positivo sotto la sfera sentimentale è quello di poterlo sfruttare per poter migliorare la propria affettività. Ci sono giorni particolarmente proficui: domenica 7 e lunedì 8, in cui sarà necessario poter chiarire situazioni hanno subito un contraccolpo e risvegliare la propria sensualità. Ottimo cielo per i single e per le nuove conoscenze. Le problematiche che sono insorte a fine Febbraio e inizi Marzo possono essere risolte facilmente con questo Oroscopo.

VERGINE

Bentornati cari amici della Vergine al vostro Oroscopo primaverile del mese di Aprile. Un Oroscopo faticoso nella prima parte e risolutivo nella seconda.

Quotidianità: la tensione nervosa che avete registrato a fine mese scorso può rimanere ancora attiva fino al giorno 7. Le dissonanze planetarie, di cui vi state facendo carico, sono molto pesanti ma, allo stesso tempo, molto istruttive. Marte in opposizione crea molto nervosismo, se hai problemi con colleghi o con superiori nel tuo campo professionale, ti invito a mantenere un atteggiamento passivo fino a metà mese. So che molti di voi dovranno fare una scelta decisiva entro maggio, per questo a volte sentirai di non avere tempo a sufficienza dalla tua parte. Proprio questo è il problema di correre dei rischi. Questo è un mese che tratta una fase di rielaborazione di tutta la tua vita, sia a livello lavorativo che quotidiano. Dal 19 tutte le trattative funzionano meglio, cerca di analizzare con cura tutti dettagli prima di fare le scelte.

Amore: nonostante le tensioni quotidiane, il campo sentimentale può rivelarsi più tranquillo. I single e i cuori solitari sono coloro che vivono questo mese in maniera più interessante. Tutte le nuove relazioni che nascono ad Aprile possono essere confermate entro maggio. Le questioni familiari rimangono ancora molto attive e tese, è comunque possibile una soluzione entro la giornata del 22. Anche le coppie che si sono trovate in crisi, che non hanno avuto il tempo da dedicare al proprio partner, possono chiarirsi e riappacificarsi nel fine settimana che va dal 19 al 21. Il segno della Vergine non si espone facilmente all'amore, in questo mese sarà necessario però avere un po’ più di intraprendenza. Saturno in questo ti sarà d'aiuto ad auto-eliminare le persone che non valgono. Come si usa dire: “non tutti i mali vengono per nuocere”.

BILANCIA

Ben ritrovati cari amici all’oroscopo mensile di Aprile, un Oroscopo che vi coinvolge in pieno grazie anche alle opposizioni planetarie. Ma vediamo nei dettagli cosa succede…

Quotidianità: in questo mese la stanchezza non vi manca, sia da un punto di vista fisico che mentale. Aprile parte con qualche incertezza. Non sono pochi quelli di voi che stanno cominciando nuovi percorsi partendo da zero. Tutti i nuovi percorsi che avete attivato ultimamente saranno interessantissimi nel prossimo futuro, per questo vi invito a fare molta resistenza, i risultati comincerete a vederli entro fine giugno. Le giornate di lunedì 8 e di martedì 9 saranno quelle indubbiamente più agitate e nervose, non temete i blocchi che vi vengono creati in quei giorni. L’aspetto più nocivo di questo Oroscopo può riguardare proprio la sfera economica, bisogna fare degli sforzi in più. So che non è facile ma sono sicura che grazie al tuo temperamento potrai affrontare i nuovi percorsi e prendere decisioni importanti entro fine mese, che saranno risolutive per i prossimi anni.

Amore: per il cielo dell'amore di voi nativi bilancia, Venere inizia un transito di opposizione a partire da venerdì 5, sarà possibile ritrovarsi in polemiche dal nulla o anche crearne. Si respira in linea generale un'aria molto pesante. Chi si ritrova già dallo scorso anno in difficoltà con separazioni o divorzi, ha ancora molte difficoltà. Le coppie forti potrebbero sfruttare questo periodo per ritrovare una serenità migliore, perché è proprio nei momenti difficili che si vede chi veramente vale. Le opposizioni sono anche un incentivo a migliorarsi nel campo relazionale. Questo è un cielo che va vissuto con più serenità senza troppe sfide soprattutto dall'8 al 20. Particolare attenzione e sangue freddo anche negli ambiti familiari. I cuori solitari potrebbero avere degli incontri ambigui soprattutto se c'è di mezzo un ex.

SCORPIONE

Ben ritrovati cari amici dello scorpione al nostro appuntamento mensile con l’oroscopo di Aprile. Un cielo primaverile che inizia in maniera interessante e che può portare alcuni fastidi nella parte finale.

Quotidianità: Aprile parte in maniera abbastanza attiva, sarà proprio nelle giornate dell’ 1, 2, 6 e 7, che potrai mettere in campo alcune delle tue idee. In tutti questi anni hai fatto un grandissimo lavoro evolutivo e ciò ti rende più forte; i dubbi e le provocazioni le affronti con saggezza e molto spesso riesci persino a farti scivolare addosso molte cose che in passato non avresti tollerato. Questo è un mese che parla di cambiamenti, di rivoluzioni, anche piccole ma importanti. Ci troviamo nell’ultimo mese in cui Giove vi fa l’opposizione diretta e questo può aiutarvi, successivamente a fine maggio, a recuperare un credito o una situazione economica che vi ha messo in seria difficoltà. In questo mese sarà necessario non abbassare la guardia, osservare attentamente tutto ciò che vi circonda e cercare soprattutto di ideare soluzioni. Evidenzio le giornate del 6, 15, 24 e 25 per avanzare delle richieste.

Amore: il cielo dei sentimenti regala qualcosa in più a livello emotivo; Saturno, Marte e Venere sono in aspetto favorevole e vi aiutano a concretizzare. Ciò non significa che per forza in questo mese ci si fidanza o ci si sposa. Questo dipende molto dalla tua situazione personale. Il significato è proprio quello di riuscire a sviluppare in maniera meno nociva la sfera sentimentale. Ad esempio: i vari “tira e molla” o le situazioni poco chiare possono essere risolte in maniera tranquilla. Ci sono giornate in cui sarai chiamato a dover valutare molto attentamente questi aspetti e mi riferisco proprio alla giornata del 10, 23 e 24. Se le coppie sono forti non temeranno alcuna falla, anzi avranno l'occasione di fortificarsi ancora di più e probabilmente potranno puntare a qualcosa di molto costruttivo. Per i single questo è un Oroscopo molto interessante e passionale.

SAGITTARIO

Ben ritrovati cari amici del Sagittario al nostro appuntamento mensile. Un Oroscopo di forza questo di Aprile, che vivrete ancora combattenti nei primi 10 giorni e vincenti nei restanti.

Quotidianità: ogni scelta che farai in questo mese gioca un ruolo importante, Aprile è un mese che parte con Marte e Saturno in maniera molto conflittuale, l'unico rischio è proprio quello di non fare a tempo tutte le cose. Il fine settimana tra il 6 e il 7 è indubbiamente quello più nervoso, ma ci sono anche altre giornate da evidenziare come quella del 5, 11 e 13. Qui dovrai armarti di buona pazienza e sangue freddo. So che hai più bisogno di sicurezze, ma non è in questi giorni che li troverai. Per questo ti conviene aspettare fine mese per fare tutto ciò che è importante, perché Mercurio e Sole favorevoli ti aiuteranno ad ottenere accordi soprattutto intorno alla giornata del 19. Tu rimani un segno dotato di una grande forza che non si abbatte facilmente, se in questo mese ricevi qualche attacco esterno, sappi che ne esci vincente sul finale.

Amore: il cielo del cuore per voi amici del Sagittario promette bene proprio nella parte finale, ci saranno molte giornate amiche come quelle che vanno dal 17 al 26. Questo è un cielo che può donare un amore allegro, anche i single più diffidenti si divertiranno mettendosi in gioco. La prima parte colpisce soprattutto chi è in coppia, in cui già dall'anno scorso sembra essere preoccupato per qualcosa. Mercurio e Venere sono dalla tua parte e il loro favore ti conferisce il desiderio di vivere l'amore senza troppe tensioni. Il vostro è un segno di amori improvvisi e non posso escludere colpi di fulmine, soprattutto intorno alla giornata del 17, in cui avremo una situazione molto calda. Le giornate di fine mese andrebbero sfruttate tutte, a vostro favore l’entusiasmo e l’ottimismo che mai vi abbandona. Da venerdì 26 a domenica 28 saranno possibili anche dei chiarimenti con il partner qualora ci fossero stati dei problemi.

CAPRICORNO

Aprile è un mese che può rivelarsi stancante ma di sicuro anche interessante, soprattutto se saprai tenere a bada guai che si riversano sul denaro e il lavoro. Va tenuto sotto controllo il periodo dal 6 al 14.

Quotidianità: il vostro è uno dei segni più privilegiati dell'anno, per questo mi arrabbio quando sento sconforto da parte di voi amici del Capricorno. Giove continua a ottenere un’ottima protezione, Marte è in ottimo aspetto e Saturno è con voi. Il vostro può essere un Oroscopo davvero vincente. Il vero segreto è proprio tenere a bada quella negatività che fa parte del vostro spirito. Mercurio in aspetto dissonante vi provocherà, spese, ritardi burocratici e altri inciampi, saranno all’ordine del giorno. Consiglio, essendo ancora un ottimo cielo, di non farsi scoraggiare da qualche rifiuto provvisorio. Ci sono giornate come quella dell’8 e del 9 e ancora del 15 o del 22, in cui i nervi saranno molto elevati, fai bene a puntare i piedi se occorre ma fai attenzione a non farlo per questioni di principio.

Amore: questo è un mese che regala migliori opportunità anche per chi vuole rilanciare un amore. Se sei da tempo alle prese con un ex, questo è un mese in cui potrai risolvere i vostri problemi o discuterne ancora di nuovi, la tensione maggiore si registra sempre dall’8 al 14. Venere e Mercurio portano dubbi. Cedere a pensieri negativi aumenta la possibilità di sviluppare “profezie auto-avveranti” per questo ti chiedo tempo… soprattutto se sei single. Chi vive un amore a distanza è stanco, chi è single è scoraggiato, chi è in coppia è inconcludente. Si cercano certezze! Questo è un mese dove molti nodi arrivano al pettine, e non sarà facile convincere il vostro segno. A maggio si respira aria nuova l’importante è arrivarci consapevolmente.

ACQUARIO

Bentornati cari amici dell’Acquario al vostro Oroscopo mensile di Aprile, un Oroscopo molto interessante e ricco di colpi di scena.

Quotidianità: questo è un cielo di recupero che permette anche di riprendere terreno. La settimana che va dall’8 al 14, con Sole, Mercurio e Venere favorevoli, sarà di grande aiuto per darti uno slancio significativo. Questo è un Oroscopo interessante da sfruttare soprattutto se lavori o hai interessi per questioni creative e artistiche. Il lavoro comincia a riprendere quota, magari richiede più sforzi fisici ma comunque interessanti per svilupparsi al meglio. È importante preservare, i risultati di tutto questo ti saranno confermati a inizio giugno. Questo è un Oroscopo che, a prescindere dalla tua professione, regala molto ottimismo, stesso discorso per chi di voi sta cercando lavoro. Vanno tenute sotto controllo solo le giornate del 24 e il 25.

Amore: bello questo cielo per l’amore, un cielo che parla di voglia di amare. Venere aiuta a partire dal 5 sia ai single che alle coppie. C’è un bel recupero e le giornate dell’8, 12 e14. La sfera intima passionale riprende molta quota in un saranno poche le occasioni in questo mese di scaldare le lenzuola. Buoni tutti gli incontri e i tentativi di trasformare un amicizia in qualcosa di più importante. Tutto ciò che nasce ora, avrà grandi risultati entro fine giugno. Cieli fertili per chi vuole un figlio e avere una convivenza. Se ti occupi troppo di lavoro sarà necessario trovare Del tempo da dedicare anche alla tua dolce metà. Migliorano anche tutte le incomprensioni e le difficoltà vissute in famiglia.

PESCI

Ben ritrovati cari amici dei pesci al vostro Oroscopo mensile di Aprile, un Oroscopo interessante che apre gli orizzonti a questa stagione primaverile

Quotidianità: continuano transiti importanti per tutti i nativi del segno dei pesci, l'umore è sostenuto da buone stelle, tra cui il Sole che, da venerdì 19, contribuisce alla tua stabilità emotiva. Questo è un Oroscopo che invita ad essere ottimisti grazie anche a Giove e Marte in aspetto propizio. Ricordo che, avere Saturno nel segno contribuisce a modificare tutte le situazioni stallanti che hanno fatto il loro tempo. Già nelle giornate di lunedì 15, 24 e 25 avrai buone occasioni per trovare soluzioni negli ambiti che più ti preoccupano. Aprile rimane un mese utile per il lavoro sia che tu lo stia cercando, sia che tu stia mettendo in atto un avanzamento. Buono l’aspetto che riguarda chiamate e proposte. persino i nuovi contratti possono essere di grande rilievo nei mesi che verranno. C’è bisogno di mettere in atto una pulizia generale su chi ti sta intorno, devi dire ciò che pensi senza peli sulla lingua. Aprile un mese che ti incoraggia a farti sentire.

Amore: l'oroscopo dei sentimenti protegge ancora le coppie forti grazie a Giove e Saturno favorevoli. L’unico punto negativo sentimentale di questo mese può riguardare l'aspetto economico che mira nelle coppie giovani e nelle famiglie. C’è comunque una buona capacità d’azione e di passionalità che aiuta alla costruzione. I single e i cuori solitari vivono questo mese in maniera molto differente; chi di voi si sente deluso dal passato o da se stesso; chi di voi ha chiuso da poco una relazione si sente molto nervoso e rancoroso. In questo mese il riavvicinamento di un ex può essere molto nocivo. Saturno spesso comporta ad avere dei cambiamenti molto radicali ma ricorda che l’ultima parola è la scelta definitiva aspetta sempre a te. I single possono contare sulla prima parte del mese e soprattutto nelle giornate del 6 e del 7.