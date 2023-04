Oroscopo APRILE 2023 di di Giorgia StarSeed: tutti i segni, ecco chi sale e chi scende.... su lavoro e amore

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice olistica. Giorgia inizia con noi una collaborazione per studiare le stelle, i segni

***********************

ARIETE ??

Aprile è un mese che regala una carica eccezionale, complici tutti i pianeti in transito nel tuo spazio zodiacale. Questo ti rende uno dei segni più agevolati del mese, regalandoti una Pasqua molto passionale.

Quotidianità: Mese molto promettente soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. In tuo sostegno avrai Giove e il Sole fino al giorno 20. È importante darsi da fare quando si ha il sostegno di pianeti come questi, la capacità di azione non mancherà. Ci sono giornate come quella che va dal 6 al 10, che potrebbero metterti alla prova; sia per quanto riguarda degli investimenti importanti, sia per dei colloqui. Approfittane perché questo è un cielo davvero fortunato. Cerca di fare quadrare tutte le economie entro la giornata del 20, non ti scoraggiare se hai dei dubbi, Marte dissonante può mettere i bastoni tra le ruote, ma alla fine, avrai la meglio.

Amore: Bellissimo questo cielo per parlare dei sentimenti, credo che in molti di voi ariete si risveglia una primavera interiore. Ritorna finalmente l’ottimismo per amare e anche un certo benessere. Questo è un cielo molto intrigante soprattutto per i single, queste stelle aiutano molto negli incontri, soprattutto nella giornata del 9 e del 10, proprio in occasione di Pasqua. Le uniche difficoltà potrebbero presentarsi se non riesci a lasciare andare qualcosa del passato che non ti appartiene più. Liberati da queste indecisioni e goditi i buoni aspetti planetari di questo mese.



TORO ??

Bello questo cielo primaverile che ti vede come uno dei protagonisti, già dal mese scorso Venere, è in tuo sostegno. Dal 3 Mercurio, sosterrà per lungo tempo nel tuo spazio zodiacale. Prevedo una Pasqua in famiglia ricca di decisioni da prendere.

Quotidianità: Si riparte con questo benessere dovuto all’abbandono di Saturno in quadratura, non escludo infatti, che nella giornata del 19 ti sentirai finalmente libero da un grande peso. È possibile infatti che tu, ti prenda una bella rivincita entro la fine di questo mese. È un grande mese fortunato sotto l’aspetto lavorativo ed economico, soprattutto se stai ripartendo da un periodo di profonda crisi. Le soluzioni ti arriveranno più facilmente, a partire dal giorno tre, quando Mercurio farà un lungo transito nel tuo segno, ti garantire, la soluzione di molte cose che erano rimaste in sospeso. Ottimo cielo per chi sta cercando lavoro.

Amore: Bello questo cielo anche nel campo sentimentale, Venere tuo dominante ti regala molte occasioni. Chi ha vissuto una separazione recente, ora può contare su un nuovo coinvolgimento. Sarà proprio la giornata del 2 a regalarvi grandissime emozioni. Questo cielo offre l’opportunità di confermare tutte le relazioni nate a Marzo. Per i single, ci saranno giornate molto importanti spinti da nuovi conoscenze grazie a un mercurio che arriverà a sostenervi a partire dal giorno tre. Questo è un anno importante per l’amore soprattutto per voi del segno del Toro, infatti le coppie forti potranno contare moltissimo su un matrimonio, convivenza e l'arrivo di un figlio. Bellissime le giornate del 20 e del 21.



GEMELLI ??

Aprile è un mese pieno di risorse soprattutto quando Venere, a partire dall’undici, entrerà nel tuo segno per sostenerti ed incoraggiarti. Per questo la giornata di Pasqua sarà ricca di movimento e di divertimento.

Quotidianità: Questo mese primaverile, potrebbe già risvegliare in voi la carica necessaria per reimpostare alcune situazioni. Ad esempio, intorno alla giornata del 6 e del 7, potrebbero arrivarti delle proposte interessanti, un colloquio importante o semplicemente una bella intuizione. L’uscita di Marte dal tuo segno, ti favorisce molto soprattutto perché sentirai meno stress. Ricordo inoltre che godi ancora del transito positivo di Giove e del Sole. In questo periodo sono particolarmente favoriti tutti quei lavori part-time ma è ottimo anche cercare di sviluppare un nuovo progetto che vedrà i risultati più avanti.

Amore: Finalmente i sentimenti godono di un’ottima ripresa, in aiuto Venere che dall’undici è nel tuo segno, Giove favorevole aumenta l’entusiasmo. Questo è un momento dove possono capitare emozioni speciali, ma ricorda che hai comunque Saturno a sorvegliare. Ci sono giornate in cui dovrai prestare attenzione al tuo partner forse è il caso di rivalutare delle amicizie e di trasformarle in amore. Mi riferisco soprattutto a tutte quelle situazioni che possono capitare intorno alla giornata del 18, 19, 22, 23. Se sei single, datti da fare perché è molto interessante questo periodo per tutti gli incontri nuovi, fai attenzione a non trasgredire. Belle le giornate anche del 27 e del 28.

CANCRO ??

Finalmente un mese che riporta molto interesse nella propria quotidianità, per voi cari amici del cancro le festività della Pasqua saranno sicuramente influenzate e ispirate dall'amore.

Quotidianità: c'è un buon recupero sulla salute e sulla fisicità, questo mese sarà caratterizzato dal lungo transito di Marte nel vostro segno. Questo pianeta aiuta molto energeticamente ma spesso è un grande conduttore di stress o tensione. Meglio fare attenzione alle giornate del 5, 6, 18 e 19. Tralasciando questo aspetto, sul piano lavorativo dal 21 è tutto in ripresa. Aprile, comincia a dar luce e certezza su alcune dinamiche. Questo é un mese che prepara il terreno ad un giugno-luglio molto fiorenti. Se devi avanzare delle richieste importanti, contratti d’affari osserva le giornate del 21, 25 e del 26. Se stai aspettando degli sblocchi nel campo immobiliare ottima la giornata del 5.

Amore: è un cielo molto importante Aprile, perché vede l'appoggio di molti pianeti: Venere è positiva è una fedele amica, Marte ti sostiene nel campo passionale, Mercurio aiuta a portare avanti le nuove conoscenze e i nuovi incontri e infine, il Sole dal 20 diventerà il tuo miglior amico. C’è più tranquillità e soprattutto serenità, lascia andare tutte le influenze negative che ti hanno ostacolato in questi ultimi periodi soprattutto da maggio dello scorso anno. I single dovrebbero darsi da fare, i miracoli non scendono dal cielo, conta molto anche ciò che noi mettiamo in atto. Se una storia continua ad essere un peso e senti che le situazioni non sono migliorate, forse è opportuno che tu faccia una chiusura provvisoria. Mentre le coppie che sono arrivate fino ad oggi, si vogliono molto bene e sicuramente confermeranno il loro rapporto.

LEONE ??

Interessante questo cielo, Aprile può risultare un po stancante visto le tante cose che vi impegneranno. Belle giornate pasquali da trascorrere in famiglia e in serenità.

Quotidianità: un cielo ancora molto valido che gode della protezione sia di Giove che del Sole, bisogna comunque essere cauti e se possibile evitare persone che tendono a farti arrabbiare. Questo è un anno che ti garantisce buone occasioni per rimetterti in gioco, soprattutto nell'estate. In questo periodo la dissonanza di Urano e di altri pianeti, potrebbero spingerti a fare dei cambiamenti radicali. Mi riferisco soprattutto a coloro che navigano in una situazione un po’ stagnante. Ci sono ottime occasioni soprattutto nella giornata dell’11, dove qualcosa può iniziare a smuoversi. Invito sempre a fare le dovute verifiche e a fare attenzione con le entrate. Anche qualche collega un po’ invidioso potrebbe darvi sui nervi; la giornata del 20 è particolarmente stressante.

Amore: voi siete un segno che ama moltissimo le attenzioni, anche perché voi le date in continuazione e giustamente pretendete di riaverle almeno riconosciute. In questo mese potrete osservare attentamente chi veramente fa al caso vostro. C’è una necessità di ritrovare un equilibrio sulla sfera sentimentale. Se gli eventi esterni minacciano le vostre relazioni, che sia a causa del lavoro o di alcuni familiari particolarmente invadenti, evita scontri diretti nelle giornate del 20, 21, 27. È arrivato il momento che tu ristabilisca la tua visione nei sentimenti, questo è un cielo che invita a prendere più responsabilità. Le coppie che sono arrivate ad oggi insieme da tempo, sono più forti che mai.



VERGINE ?

È un cielo particolarmente interessante questo di Aprile, soprattutto perché avrai la risoluzione su alcune dinamiche. Si prospetta una Pasqua allegra in famiglia e in serenità.

Quotidianità: è già da inizio anno che alcune cose sono cambiate; delle idee cominciano a frullarvi nella testa. Questo è un anno di grande cambiamento per te, soprattutto per quanto riguarda la tua sfera lavorativa. C'è la necessità di riorganizzare un affare economico o una proposta lavorativa entro la giornata del 6, non escludo anche a dei trasferimenti per molti di voi entro la giornata del 20. Questo è un mese dove Marte torna positivo e molte tensioni che hai dovuto subire al lavoro svaniscono. Infatti da un punto di vista lavorativo potresti essere particolarmente soddisfatto. Le iniziative in nuovi ambiti sono non solo quelle vincenti ma anche quelle con la quale condividerai i prossimi anni. Nel mio Oroscopo annuale, ve l’ho fatto presente in molte occasioni: i nuovi lavori per il segno della Vergine sono vincenti. Lo capirai molto bene soprattutto nella giornata del 20 e del 21, quando mercurio, Luna e Sole ti daranno l'occasione di riprenderti una bella soddisfazione lavorativa.

Amore: Il mese per i sentimenti non è proprio idilliaco. Contrariamente all’aspetto lavorativo ed economico quello sentimentale e più insoddisfacente. Questo perché per stare bene con gli altri è necessario essere libero dai pensieri, in questo mese sei molto preso dalle tue dinamiche lavorative. Ci sono giornate come quella del 12 del 15 del 16 e ancora del 22 e del 23 che potrebbero risultare molto fastidiose e piene di tensione. Soprattutto per quelle coppie che sono rimasti in silenzio nel corso degli ultimi mesi, c'è molta frustrazione. Ricordo che Saturno sta affrontando un transito di opposizione per farvi notare tutte quelle situazioni che non vanno più. Maggio sarà sicuramente un cielo più favorevole, non cadere nella noia di risentire un ex solo per paura di rimanere solo. Le relazioni che nascono adesso non sono belle, potrebbero essere nate solo per reazioni a vendette o tradimenti. Ottimi rapporti nati a gennaio, questo potrebbe essere un mese molto costruttivo in questo caso.



BILANCIA ??

Piano piano che ci avviciniamo a maggio il vostro cielo migliora alla grande, ad Aprile ancora fino al 20 ti verrà chiesto di fare gli ultimi sforzi. Si prospetta comunque una Pasqua felice e ricca di nuovi incontri.

Quotidianità: come già specificato nell'annuncio sopra, Aprile soprattutto fino al giorno 20, è un mese che richiede l'ultimo sforzo. Non ci sono più gli aspetti dissonanti che ti hanno portato agitazione in questi ultimi mesi, tieni comunque d'occhio le giornate del 18 e del 19. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo tutti coloro che non riescono ad ottenere una sicurezza, dei riconoscimenti, ho delle entrate economiche più fruttuose possono comunque contare e valutare le nuove offerte. Punta in maniera positiva nella giornata del 28 dove potresti ricevere finalmente ottime notizie.

Amore: quando si passano momenti difficili e complicati come quelli che hai vissuto il rischio e che tutto si riversi nel campo sentimentale. Aprile un mese che non porta difficoltà, se la tua coppia ha resistito a tutti i transiti precedenti é chiaramente forte e va mantenuta. Se invece c’è stato un addio definitivo, che tu sia separato o single, puoi finalmente concentrarti su nuove conoscenze. Anche le frequentazioni quelle più superficiali possono rafforzarsi. Queste stelle aiutano ad ammorbidire i cuori soprattutto dopo il giorno 20. È tempo di ricominciare a ritrovare fiducia in voi stessi.



SCORPIONE ??

Aprile è il mese delle opposizioni e in questo in particolare porta un po’ di fatica e di pesantezza. La parte più critica sarà sicuramente Mercurio in opposizione per lungo tempo, Saturno ti appoggia e alla fine farai proprio come dici tu. Una Pasqua e una Pasquetta un po’ troppo in difensiva.

Quotidianità: inizio mese presenta subito un Mercurio in opposizione, questo può creare soprattutto intorno la giornata del 3 un'importante discussione. Questo è un mese che aiuta a capire i pro e i contro per tutto quello che riguarda l'aspetto economico, familiare, lavorativo. Sarà proprio in queste giornate che vanno dal 3 al 9 che ti vedranno abbastanza combattivo nel dover portare avanti le tue idee. Ti ricordo che a tuo sostegno hai Saturno e Marte, ciò ti rende un avversario forte. Sarà un periodo che verrà a tuo favore in un secondo momento. Cerca di domare l'ansia soprattutto nella giornata del 9 del 19.

Amore: per quanto riguarda la sfera sentimentale così come quella quotidiana, i primi 11 giorni di Aprile sarebbe meglio evitare scontri e confronti. Questo è un periodo del dentro e fuori definitivo. È tempo di parlare chiaro con il tuo partner senti che le cose non vanno: dove stiamo andando? Quali sono le nostre prospettive future… oppure finiamola qui! La giornata del 16 sarà proprio fondamentale per recuperare qualsiasi dissonanza sentimentale.



SAGITTARIO ?

Aprile è un mese che porta molte responsabilità e a volte potresti sentirti stressato soprattutto gli ultimi fine settimana del mese. Giove è comunque ancora favorevole e ti aiuta a superare tutte le complicazioni. Pasqua andrà trascorsa in allegria e con persone sincere e amichevoli.

Quotidianità: a partire da questo mese inizia a farsi sentire il transito di Saturno dissonante, è possibile sentire un rallentamento nel campo lavorativo ed economico. Fai particolarmente attenzione a tutte le spese extra che arriveranno. L’aiuto di Giove ancora in tuo sostegno ti permette di superare le difficoltà più insidiate. Questo è anche un periodo di grandi scelte, ma fai attenzione a non essere troppo ambivalente o il rischio è quello di rimanere a mani vuote. Devi capire quali sono i progetti più validi da portare avanti. Il problema principale rimane la fuoriuscita in economia.

Amore: Per quanto riguarda il campo sentimentale, Aprile, è un mese che offre diverse prospettive; il mio consiglio è quello di circondarsi di persone divertenti e cercare situazioni armoniose. Interessante è proprio la giornata del 6, quando potresti dedicarti alle amicizie e alle nuove conoscenze. Anche chi chiude una storia in questo momento, ne trova subito un'altra. Per questo consiglio a tutti i single, a chi si è separato di recente, di ampliare il proprio giro di conoscenze, soprattutto perché da giugno l’amore trionferà. È proprio in questo momento che le relazioni e le frequentazioni nuove potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante. A partire dall’11 fino al giorno 30, Venere farà un transito di opposizione. Questo porterà molti dubbi e potrebbe movimentare un po’ la vita di coppia. Particolare attenzione va fatta tra sabato 22 e domenica 23. Inoltre, sarà proprio intorno la giornata del 19 che un ex potrebbe rifarsi risentire per chiarire alcune situazioni.



CAPRICORNO ?

Un mese che permette un bel recupero soprattutto nella prima parte. Certo, Marte ha appena iniziato un transito in opposizione e questo potrebbe generare stress ma, a volte va vista anche come una sorta di motivazione nell'affrontare la quotidianità. Bella la Pasqua trascorsa con amici e nuovi conoscenti.

Quotidianità: ci sono stati diversi conflitti ormai dallo scorso anno nel campo lavorativo, te ne avevo parlato in diversi oroscopi. Questo è il momento del dentro o fuori definitivo soprattutto se hai a che fare con altri colleghi che in questi ultimi periodi ti hanno particolarmente infastidito. Le divergenze ormai sono inevitabili soprattutto nella giornata del 25 dove un confronto potrebbe farti tirare le somme. Tu sei un segno che non si piega e che soprattutto si mantiene sempre a testa alta, sai quanto vali e quanto tu sia bravo in ciò che fai. Ti consiglio di sfruttare le giornate del 12,13, 20 e 21 perché potrebbero regalarti le soluzioni che stai cercando.

Amore: nonostante tutta la tensione che hai vissuto in questi ultimi periodi nel campo economico e lavorativo, spesso compromettendo anche le tue relazioni sentimentali, adesso si intravedono diverse soluzioni all'orizzonte. Le coppie che sono arrivate fino ad Aprile hanno delle bellissime basi e potranno proseguire meravigliosamente per tutto il 2023. Ma la parte più interessante di questo Oroscopo sicuramente riguarda i single; questo è un mese che permette di fare nuove conoscenze. Mercurio rafforza i contatti, il Sole dal 20 diventa il tuo miglior amico. Questo può regalarti conoscenze interessanti soprattutto in vista di maggio, quindi consiglio di avere fiducia nel futuro. È un cielo che comunque regala la voglia di rimettersi in gioco.



ACQUARIO ??

Aprile è un mese che parte in maniera molto agitata, per colpa di tutte quelle situazioni che ti richiedono un grande cambiamento. Mercurio in questo mese fa un transito dissonante non troppo piacevole. Dal 20 al 24 sono le giornate più difficili. Si prospetta una Pasqua in compagnia e in amicizia.

Quotidianità: Per quanto riguarda l'aspetto economico Aprile e un mese che potrebbe riportare a galla dei pagamenti alla quale vi eravate dimenticati, soprattutto attorno alla giornata del 20. Giove rimane comunque favorevole, fa prendere le giuste decisioni. C’è da fare una revisione generale per quanto riguarda anche l'aspetto lavorativo, soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni o i soci. Dovete cercare di trovare una soluzione entro l'arrivo di maggio.

Amore: migliore è la sfera sentimentale, che in questo mese potrebbe essere la vostra ancora di salvezza. Sarà proprio intorno alla giornata del 10 o del 19, che alcuni di voi cuori solitari, potrebbero ricevere un colpo di fulmine. Chi è stanco dei soliti legami potrebbe andare alla ricerca di nuove persone, soprattutto se ci sono stati sforzi in precedenza. Ci sono giornate come quella del 7 e dell’8, che potrebbero dar vita a litigi ed incomprensioni. Fai attenzione a non prendere decisioni drastiche senza averle valutate attentamente. Particolare attenzione va fatta anche nella giornata del 20, soprattutto nei rapporti familiari.



PESCI ?

Avete affrontato di recente un periodo abbastanza perplesso, adesso torna energia e la voglia di rimettersi in gioco. Ore piccole nella giornata di Pasqua e Pasquetta, bisogna trascorrerla con persone che ti danno allegria.

Quotidianità: ci sono grandi stelle che in questo anno aiutano la tua persona a fare un grande cambiamento. Hai moltissimi pianeti a favore tra cui Marte e Mercurio, che già dal 3 ti faranno brillare di più nel lavoro. Le occasioni per un avanzamento non mancheranno. Ci sono grandi conferme soprattutto se hai fatto da poco un investimento. Fai particolarmente attenzione solo nella giornata del 23 dove potrebbero presentarsi alcune dissonanze.

Amore: per quanto riguarda i sentimenti, questo transito di Saturno, aiutato da Marte e Mercurio, ti metterà di fronte ad un esame di consapevolezza. Soprattutto se appartieni a quella cerchia di nativi in cui gli ultimi due anni sono state reduci da sconfitte sentimentali. Sarà proprio intorno la giornata dell’11 che cercherai di far chiarezza e di capire meglio che strada prendere. Inoltre nella giornata del 16 potresti trovarti di fronte ad una tentazione, valuta bene tutti i pro e i contro. Per quanto riguarda le coppie le giornate più critiche potrebbero essere quelle del 22 e del 23. Chiedo di pazientare almeno fino al mese di maggio. Per i single, sono migliori i primi 10 giorni del mese per fare nuovi incontri.