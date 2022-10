Orgoglio coreutico perugino - Lorenzo e Ginevra trionfano a Belgrado… aspettando i mondiali in Portogallo e in Bulgaria.

Lorenzo e Ginevra trionfano a Belgrado… aspettando i mondiali in Portogallo e in Bulgaria.

Un’altra vittoria nel ricco medagliere dei nostri ballerini quindicenni. In predicato di conseguire altri riconoscimenti, intanto si affermano a Belgrado (2/3 ottobre) in competizione con atleti di tutto il mondo, ottenendo ben due finali ed addirittura un podio (3° posto) nelle danze standard.

Grazie a un impegno quotidiano, coronato da esiti strepitosi, i magnifici due si stanno facendo conoscere all’estero in vista dei prossimi mondiali che si svolgeranno il 12 Novembre in Portogallo (per la combinata 10 balli) e il 10 Dicembre in Bulgaria (per le danze standard).