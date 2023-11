Nuovo organico delle forze di Polizia penitenziaria in Umbria, nulla di fatto al tavolo della trattativa per il distacco dalla Toscana.

“Si è probabilmente conclusa con un nulla di fatto, la riunione tenutasi ieri a Firenze per l’esame congiunto con il Provveditore Regionale riguardante la futura redistribuzione delle piante organiche relative agli Istituti del distretto – afferma Fabrizio Bonino, segretario regionale del Sappe Umbria - Non abbiamo ancora un riscontro formale ma la sensazione è che il dottor D’Andria non abbia voluto recepire in alcun modo le nostre più che legittime richieste continuando sulla falsariga del D.M. del 2017 e quindi condannando allo sfascio l’intero sistema penitenziario umbro”.

Secondo il responsabile del sindacato di Polizia penitenziaria “se non fosse per l’assoluta serietà e gravità della questione, di quanto i colleghi stanno soffrendo nell’espletare il proprio mandato e di quanto sia a repentaglio la sicurezza degli Istituti in questione si potrebbe definire quasi comica la situazione in cui un Dirigente dell’Amministrazione si rifiuta di prendere in considerazione la nostra richiesta di applicare per la definizione delle nuove piante organiche, le risultanze di un lavoro da egli stesso coordinato, su mandato del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nel 2019”.

L’accorpamento con la Toscana è “stato ed ancora è deleterio per il sistema penitenziario umbro – prosegue Bonino - e di quanto sia urgente distaccarsene al più presto come obbiettivo primario e per il quale stiamo quotidianamente lavorando. Allo stato delle cose, la decisione finale spetta al Dipartimento ed è lì che continueremo la nostra battaglia con la forza e la determinazione di chi ha la certezza di avere ragione sperando di poter trovare nel confronto, persone che abbiano il coraggio di scelte ardue, ma allo stesso tempo che abbiano carattere di equità e di giustizia”.