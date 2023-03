L'ordine degli architetti della provincia di Perugia assume personale. Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (24 ore) di "impiegato amministrativo collaboratore di amministrazione" (area C, posizione economica C1) da inserire nella pianta organica.

"Tra i requisiti richiesti c'è l'aver conseguito almeno il diploma di laurea, avere una buona conoscenza dei sistemi informatici, dell'uso del personal computer e della lingua inglese. Coloro che faranno domanda dovranno sostenere una selezione pubblica che prevede due prove, scritta ed orale, ed un’eventuale preselezione", spiega una nota. La domanda di partecipazione "che dovrà pervenire l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Perugia, entro e non oltre le ore 20 del giorno 27 marzo", si dovrà presentare "candidandosi sul Portale Unico di Reclutamento (https://www.inpa.gov.it/), previa registrazione in forma digitale".