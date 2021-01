Perugia, ordinanza del sindaco: domenica con limitazioni al traffico, chi può circolare

Prima domenica con limitazioni al traffico a Perugia e Ponte San Giovanni. Da oggi, e fino alla fine di marzo, ogni sabato e domenica, ci saranno limitazioni alla circolazione. Come spiega l'ordinanza 58 del sindaco Andrea Romizi, che segue la delibera di giunta del 13 gennaio, dal 23 gennaio al 31 marzo, "all’interno del centro abitato di Perugia e del centro abitato di Ponte San Giovanni, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 divieto di circolazione dinamica per i veicoli privati caratterizzati da una categoria emissiva pre euro" per "due giorni consecutivi, sabato e domenica", con "cadenza settimanale".

Dalle ore 8 alle ore 16, si legge nell'ordinanza, "divieto di circolazione dinamica per i veicoli privati caratterizzati da una categoria emissiva Euro 1, Euro 2 e Euro 3 (compresa), ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel), nonché i ciclomotori e i motocicli a due tempi Euro 1 o precedente (allegato C)". Nella fascia oraria dalle 8 alle 16 "divieto di circolazione per veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali ad accensione spontanea (diesel) privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato".

Ma ci sono delle deroghe: "Sono autorizzate al transito le autovetture elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e Gpl, autovetture con almeno 3 persone a bordo se omologate per 4 o più posti e con almeno 2 persone a bordo se omologate per 2 o 3 posti (car pooling), nonché i veicoli oggetto di deroga specifica".

Come spiega una nota del Comune "sono autorizzate al transito le autovetture Euro 4, Euro 5 ed Euro 6, a benzina o diesel, le auto elettriche e ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, autovetture con almeno 3 persone a bordo se omologate per 4 o più posti e con almeno 2 persone a bordo se omologate per 2 o 3 posti nonché i veicoli oggetto di deroga specifica (Forze Armate, Polizia, Pronto soccorso, Vigili del Fuoco, Protezione civile, trasporto pubblico, trasporto disabili, auto mediche, Pronto intervento, turnisti, trasporto merci deperibili e stampa, e altri)".

L’inosservanza dei provvedimenti, spiega l'ordinanza del sindaco Romizi, "comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Art. 7 comma 13 bis del Vigente Codice della Strada, estinguibile mediante il pagamento in misura ridotta di Euro 168,00 (Euro 117,60 se il pagamento avviene entro 5 gg). In caso di reiterazione della violazione in un biennio, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni".