Perugia-Cesena, alcol vietato attorno al Curi prima e dopo la gara: l'elenco delle vie

Firmata l’ordinanza sindacale che in occasione dell’incontro di calcio Perugia–Cesena del 23 dicembre (ore 18.30), dispone il divieto di somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico dalle ore 16 e fino a 15 minuti dopo l’incontro di calcio nell’area limitrofa lo Stadio Renato Curi via Caduti di Superga, viale Conti, via D'Attoma, piazzale Martellini, piazzale Mazzetti, via Meazza, via Perari, strada Trasimeno Ovest, piazzale Umbria Jazz.

Disposto il divieto vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 16 e fino a 2 ore dopo l’evento sportivo nell’area di via Adriana, Berenice, Briganti, Caduti di Superga, Cairoli, Centova, Conti, Cortonese, Cotani, D'Attoma, Ferro di Cavallo, Santa Lucia, Firenze, Fratelli Bandiera, Gallenga, Giovanni da Pian di Carpine, Guerra, Ingegneria, Magnini, Marco Polo, Martellini, Mazzetti, Meazza, Monte Malbe, Nuvolari, Perari, Percorso Verde, Piaggia di Ferro di Cavallo, Pigafetta, Pontani, Santa Lucia, San Manno, San Quirico, Tabacchificio, Tempo Libero, Tilli, Tosca, Trasimeno Ovest e Umbria Jazza