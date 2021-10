INVIATO CITTADINO Corso Bersaglieri, oratorio di San Giovannino rimesso a nuovo

Oratorio di San Giovannino di corso Bersaglieri. Danni prodotti dalla capillarità finalmente eliminati. Il lavoro di riqualificazione effettuato nell’ambito del recupero dell’intero edificio fatiscente del civico 35. Ormai divenuto Casa dei Poveri e giunto al completamento [[In dirittura d’arrivo i lavori per trasformare quell’edificio cadente in Casa dei Poveri (perugiatoday.it)]..

Quel gioiello di Oratorio al pianoterra era stato già recuperato, prima come luogo di accoglienza per l’Associazione degli scout e quindi come sede dell’Associazione Beata Colomba.

Ma qualcosa non andava per il verso giusto. Se è vero che quelle pareti grondavano umidità e lo stesso pavimento era imbiancato dal salnitro.

Approfittando dei lavori in corso nell’intero edificio, è stato programmato e messo in atto un proficuo lavoro di recupero. Isolamento completo del pavimento, con circolazione di aria alle fondazioni. Rifacimento completo dell’intonaco, reso ballerino dall’umidità che risaliva massicciamente.

L’Inviato Cittadino ha seguito i lavori con le ragioni del cuore, avendo abitato in quel palazzo negli anni della giovinezza.

Ora finalmente è tutto a posto [foto 1 inizio lavori; foto 2 completamento degli stessi]. Rifatti pavimento e intonaco, risistemate le decorazioni, riportato l’oratorio all’antico splendore. Pronto per accogliere iniziative come quelle della Festa di San Giovanni, con la distribuzione dell’acqua delle centerbe o acqua odorosa [Tradizioni - Al Borgo Sant'Antonio con l'acqua centerbe di San Giovanni: protegge dalle avversità e rende belle le donne (perugiatoday.it)]. Una tradizione che è bello celebrare i 23 giugno. Per rendere omaggio al santo e all’inizio dell’estate.