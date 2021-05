Perugia, gli oratori estivi della diocesi pronti a ripartire nel segno del "Grande Gigante Gentile"

Tornano gli oratori estivi della diocesi di Perugia-Città della Pieve, nel rispetto delle norme anti Covid, per sostenere le tantissime famiglie che si troveranno a dover fare i contri con le giornate estive da impegnare per i loro ragazzi una volta terminato l'anno scolastico.

Domani, martedì primo giugno, alle ore 18.30, a San Martino in Campo, presso la sede di più recente realizzazione degli "Oratori Riuniti ANSPI Giampiero Morettini", si inaugurerà formalmente la stagione estiva dei “Gr.Est 2021” di tutti gli oratori alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti; stagione promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e dal Coordinamento Oratori Perugini.

L'esigenza del distanziamento consentirà la partecipazione solo di una piccolissima delegazione per ciascun oratorio a cui il cardinale affiderà il mandato per il servizio che attende gli animatori d’oratorio in estate. La maggior parte dei volontari e dei giovani animatori potranno seguire il mandato di martedì non in presenza, ma in diretta streaming sul canale "lavocepg", grazie alla collaborazione e al lavoro congiunto e coordinato del settimanale La Voce e dell’emittente Umbria Radio InBlu.

“Gr.Est.”, un servizio di prossimità. Si tratta di un servizio di custodia dei bambini per la miglior conciliazione possibile dei tempi di vita e lavoro dei genitori, ma soprattutto un servizio di accoglienza, accompagnamento, presenza e prossimità sul territorio per tantissime famiglie che attendono con fiducia e stima l'apertura dei Gr.Est, perché i propri figli possano vivere un'estate all'insegna del gioco, dell'amicizia e del tempo libero vissuto in maniera serena e costruttiva.

“Gli oratori, senza aver mai rinunciato alla propria missione educativa, nel corso dell'ultimo anno, anche se hanno dovuto chiudere le porte fisiche di uno spazio aperto da condividere, non hanno mai smesso di coltivare una relazione educativa positiva con bambini, giovani e famiglia e non hanno assolutamente lasciato indietro nessuno”. Lo evidenzia don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento Oratori Perugini, alla vigilia del significativo incontro del mandato, specificando che “per questo oggi si preparano, con un grande desiderio e una forte volontà di fare bene, a un tempo di vacanze in cui restituire ai più piccoli occasioni di gioco, allegria, amicizia, prossimità da vivere in presenza, sempre all’insegna del totale e imprescindibile rispetto della normativa vigente”.

“Sogni giganti” è il tema di questa estate, tratto e liberamente ispirato al romanzo di Roald Dahl Il Grande Gigante Gentile: del futuro di ciascuno e quindi dei sogni di ognuno siamo tutti responsabili e tutti chiamati a vivere la vita secondo questo principio fondamentale di sussidiarietà e corresponsabilità. I temi contingenti legati all'emergenza sanitaria ma, ancor di più, i temi dell'Agenda 2030, che tutti i bambini e i ragazzi ormai conoscono, troveranno nel grande tema del futuro da costruire corresponsabilmente insieme una lente d'ingrandimento con cui leggere la contingenza del tempo presente in una forma costruttiva, secondo una relazione educativa positiva e che aiuti i più piccoli ad uscirne rafforzati e non ripiegati solitariamente in se stessi.

I “Gr.Est.” 2021 in Diocesi. Castel del Piano - Pila - Bagnaia, Case Bruciate - Elce - Sant'Agostino, Castiglion del Lago, Cenerente, Donati Ticchioni, Piccione - Fratticiola Selvatica - Ramazzano - Colombella, Sant'Arcangelo - Macchie - Panicarola, Città della Pieve, Madonna Alta, Mantignana-Migiana, Marsciano, Montebello, Monteluce-Casaglia-Santa Petronilla, Olmo, Passignano-Tuoro-Vernazzano, Ponte d'Oddi, Ponte San Giovanni, Ponte Felcino- Villa Pitignanno, Prepo - Pinte della Pietra-San Faustino, Ponte Valleceppi, San Martino in Campo, San Sisto - Lacugnanno - Sant'Andrea delle Fratte, Spina - San Biagio della Valle, San Biagio e Savino - Santo Spirito - San Costanzo, Torgiano, Villa - Magione, Tavenelle, Papiano sono alcuni ma non tutti i “Gr.Est.” che, via via, si stanno attivando nel territorio diocesano. Sul sito https://www.perugiagiovani.net/grest-2021/ è possibile consultare e prendere informazioni utili su ciascuno e su quanti ancora si stanno organizzando. Si tratta di oltre 25 realtà che in più aree di ciascun territorio, per una media di due settimane, coinvolgendo oltre 800 animatori, educatori ed operatori a vario titolo, faranno servizio a più di 3.000 bambini.