INVIATO CITTADINO Opere dello scultore Massimo Arzilli in vetrina alla BCC di corso Vannucci

Opere dello scultore Massimo Arzilli in vetrina alla BCC di corso Vannucci, ormai promossa a galleria d’arte. In vetrina un’opera dal titolo “Numi tutelari”, un trittico dei santi protettori della Vetusta (Costanzo, Lorenzo, Ercolano), accompagnati dalla Musa.

I tre santi sono realizzati in cera non perduta con protezione in poliestere. La Musa è un calco in gesso alabastrino di modellato in creta (negativo).

La particolarità del lavoro consiste nel fatto che la scultura risulta positiva a 180°, ossia da qualunque lato si ponga l’osservatore.

Arzilli è lattato alla scuola del padre Bruno, un’eccellenza artistica che ha disseminato numerose opere di carattere sacro e profano per tutto lo Stivale. Lui stesso è artista di lungo corso, dotato di numerosi diplomi e competenze poliedriche, dalla pittura murale alla ceramica, all’arte della stampa.

Accademico di merito dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, è stato titolare della cattedra di “Scultura, lavorazione del marmo e delle pietre dure”. Ha realizzato anche opere di ragguardevoli dimensioni in vari Paesi europei.

Già dipendente della Perugina, ha operato al Centro Ricerche e si è distinto come progettista di Packaging al Poligrafico Buitoni. Oggi si vale di queste ardite sperimentazioni per dare corpo a progetti di notevole impatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sue competenze gli consentono di spaziare in ambiti diversi, realizzando opere che hanno carattere di originalità, grazie anche alle tecniche utilizzate, talvolta di sua invenzione.