Da Todi al Brasile, le opere di Enrico Quattrini arricchiscono il patrimonio culturale della città

Enrico Quattrini ha lavorato a Perugia, Todi, Trevi, Arezzo, Roma, ma sue opere si trovano in Brasile, Turchia, Olanda e Cile. I rapporti dello scultore con il Brasile sono stati il tema di un incontro che si è svolto al Circolo Tuderte alla presenza dell’assessore Moreno Primieri, del restauratore Mauro Masci (suo il recupero dei bozzetti esposti nella Gipsoteca di Todi nella chiesa di Sant’Antonio e della Santissima Trinità, tra cui quelli della statua del Perugino e delle opere realizzate per il teatro Amazonas di Manaus e del vescovo Caetano da Anunciação Brandão) e l’architetto Jussara Matias, studiosa delle opere di Quattrini e della sua fortuna in Brasile.

“Quattrini a Todi è quasi sconosciuto. Quando ero preside mi chiamarono perché durante i lavori avevano trovato un’Italia Turrita molto bella. La feci recuperare e troneggiava in aula magna e solo dopo scoprimmo che era di Quattrini e sta ancora lì – ha esordito il presidente Francesco Tofanetti presentando l’incontro – È stata l’occasione per scoprire questa figura illustre del nostro territorio, grazie all’opera di Moreno Primieri che ha curato un primo recupero e una prima esposizione dei bozzetti che questo artista ha lasciato alla città. Poi dobbiamo ringraziare il restauratore Masci che ha lavorato su queste opere, per finire con l’architetto Jussara con la testimonianza dell’opera di Quattrini a Manaus”.

L’assessore Primieri ha ricordato le umili origini di Enrico Quattrini, nato in una frazione di Collevalenza da “famiglia campagnola”, all’anagrafe, ma divenuto “un artista di livello internazionale, attivo molto a lungo e le sue opere sono in Brasile, Turchia, Olanda, Cile, Roma, Arezzo e Todi”. Dopo aver frequentato l’istituto Crispolti, si dedicherà allo studio dell’arte a Perugia e poi a Roma. “Si racconta che Crispolti rifiutò di posare per lui, ma per l’onomastico Quattrini gli fece dono di un ritratto fatto a memoria – ha raccontato Primieri – Colpito dalla bravura del giovane fu proprio Crispolti a sollecitare un aiuto dal Comune di Todi per frequentare l’istituto d’arte”. A Roma papa Benedetto XV gli commissionò il monumento funebre del cardinale Rampolla e gli consentì l’uso dello studio del Canova. Quattrini divenne in breve lo scultore dei Papi per poi iniziare a essere conosciuto all’estero, tanto che in Turchia gli venne commissionato un monumento a Benedetto XV per il suo impegno contro la guerra. Importante l’opera per la decorazione del Palazzo di Giustizia di Roma con una vasta produzione di busti e ritratti di personaggi importanti, fino alle tante statue ed effigi ad uso funerario, soprattutto nel cimitero acattolico del Verano a Roma.

I contatto con l’Umbria non venne mai meno, come testimoniano il monumento a Perugino, la lapide di Ciuffelli a Todi e il busto a Trevi, nonché il monumento ad Anita Garibaldi a Massa Martana.

“Quattrini è stato tenace, come gli umbri, e senza aiuti, ma solo con il talento è andato avanti, ha lavorato molto e sempre apprezzato. Un valore che Vittorio Sgarbi entrando in Comune e vedendo una sua opera lo ha riconosciuto subito, confermandone il valore – ha concluso Primieri - Le sue sono opere che rimangono legate ad un certo classicismo, in confronto con le avanguardie dei primi del ‘900, e forse questo a lungo andare ha portato alla dimenticanza. Todi lo riscopre all’improvviso quando si tratta di recuperare le due chiese che erano usate come magazzini. Abbiamo pensato di valorizzare i bozzetti conservati dal Comune creando uno spazio culturale per la città”.

Recuperando i bozzetti di Enrico Quattrini, abbandonati nei magazzini comunali, è emersa una statua di un vescovo portoghese, molto attivo in Brasile nel XVIII secolo. Quel bozzetto, che poi è un’opera di quasi due metri, era diventata una statua, ma di cui non si aveva una collocazione precisa. E qui entra in gioco l’architetto Jussara Matias Zibordi. “È stato un grande piacere conoscere l’assessore Primieri e scoprire che Quattrini ha realizzato la scultura del vescovo Brandão che si trova a Belem do Parà – ha raccontato l’architetto - Mi sono messa a fare ricerche e tra amici e conoscenti siamo risaliti alla statua. Da qui è nata la collaborazione per il progetto su Quattrini, che è una vero scrigno d’arte e importante recupero della memoria. Un progetto che ha visto coinvolta anche la direttrice del teatro Amazonas di Manaus, dove Quattrini ha lavorato realizzando otto busti di politici e musicisti, il governo dello Stato di Manaus, anche se il progetto è stato fermato dalla pandemia”. Enrico Quattrini non si recò mai in Brasile, in quanto realizzava le opere a Roma e poi le spediva lì, dove si trovava suo cognato, il pittore De Angelis. “Nella piazza dove si trova la statua del vescovo Brandão ci sono una chiesa, un ospedale e una scuola, tutte fondata dal religioso – dice ancora l’architetto Matias Zibordi - Lo sguardo della statua, come del bozzetto, ti segue nei tuoi movimenti e questo è un segno di grande sensibilità soprattutto in quanto realizzata per un posto dove non era mai stato e non conosceva la collocazione. Un segno ulteriore che Todi non può dimenticare questo scultore. Manaus ha 3 milioni di abitanti, Todi 16mila, ma hanno in comune una cosa: Enrico Quattrini”.

Ultimo relatore è stato il restauratore Mauro Masci che attraverso una serie di foto e filmati ha raccontato le varie fasi dell’intervento, a partire del rinvenimento delle opere in pessimo stato di conservazione.

“Tutto quello che è accaduto è iniziato per caso. Lavoravo nella chiesa della Trinità, era caldo e ascoltavo la musica brasiliana, mi piace molto tanto che da ragazzo suonavo la chitarra e sognavo di andare in Brasile – ha esordito Mascia – Ad un certo punto è entrata una signora che ha detto: ‘ma è musica brasiliana’. Ci siamo subito capiti e abbiamo compreso che il bozzetto della statua del vescovo era legato al Brasile e dovevamo capire tutto di questa storia. Grazie anche all’assessore Primieri siamo riusciti a scoprirla”.

La Gipsoteca adesso ospita opere in gesso e terracotta. “Buona parte di esse erano in uno stato di conservazione pessimo, molte erano in frantumi, sporchi, polverosi, grigie dal tempo, lastre spezzate e busti decapitati non si doveva solo restaurare la materia, ma ritrovare anche pezzi e riattribuire a tutti la giusta collocazione (in alcuni casi abbiamo dovuto reintegrare) – ha riferito il restauratore Masci - Dai bozzetti emerge un tratto classico nella mano dell’artista, quasi attardato rispetto alle mode del tempo e ai movimenti d’avanguardia, forse per questo gusto attardato è piaciuto molto in Vaticano e alle istituzioni, soddisfaceva il desiderio di grandezza di questi committenti, ma sicuramente ne ha segnato il ricordo e la fortuna nel prosieguo del tempo”.

Nelle sue opere emerge il carattere dei soggetti ritratti, lo sguardo è una caratteristica principale, quasi l’anima, la vivacità e l’intensità dei volti, il gusto dei particolari, negli abiti, nella realizzazione del movimento. “I bozzetti di Quattrini sono opere d’arte autonome, di grandissima sensibilità e qualità. Nel restauro emerge anche la caratteristica di Quattrini di dipingere i bozzetti da presentare ai committenti, per rendere meglio l’idea dell’opera finita, come la doratura per un bozzetto di un Papa – ha concluso Masci - Per la pulitura abbiamo dovuto utilizzare l’agar per i terreni di coltura in medicina, è un polisaccaride che assorbe lo sporco, si solidifica e si rimuove riportando alla luce il gesso originale e ci ha permesso di recuperare l’originalità dell’opera e restituire al Comune di Todi delle opere di grande valore economico, culturale e artistico”.