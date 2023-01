Il sindaco Paolo e il vigile Enrico, guide speciali per le attività della scuola d'infanzia "Monumento ai Caduti"

La scuola d’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” si apre ai bambini di Tavernelle e del territorio con un “open day” ricco di iniziative per coinvolgere genitori e bambini in laboratori ludico-esperienziali e per conoscere l’istituto.

L’appuntamento presso la più antica istituzione del paese, con i suoi 100 anni di storia, è per sabato 21 gennaio dalle ore 9 con un ricco programma di iniziative, visite guidate e illustrazione del piano didattico.

“L’open day programmato per il 21 gennaio rappresenta un’opportunità importante per le famiglie di poter conoscere il servizio ed il corpo docenti, visionare le sezioni e i corredi didattici. Sarà anche occasione per i bambini di vivere esperienze ludico-esperienziali – sostiene Robert Bonini, coordinatore pedagogico Polis della scuola dell’infanzia paritaria ‘Monumento ai Caduti’ - L’intenzionalità educativa del progetto pedagogico-organizzativo della scuola, oltre all’offerta didattica, è quella di definire contesti ed esperienze che tengano conto dei suoi interlocutori principali: il bambino, la famiglia, l’ambiente, il corpo docenti e le risorse del territorio. Permette ai bambini di vivere il ricco ambiente esterno (ed in senso più ampio il territorio) che viene fruito dai bambini durante tutte le stagioni, secondo i principi dell’outdoor education. Le famiglie, durante l’anno scolastico, sono coinvolte attraverso momenti di scambio quotidiani, colloqui individuali, collettivi, tavole rotonde a tema con l’intervento di professionisti dell’infanzia, laboratori, feste. Sono previsti anche momenti di educazione intergenerazionale in cui i nonni dei bambini iscritti sono coinvolti in laboratori esperienziali ed espressivi”.

Il personale della scuola accoglierà i visitatori all'ingresso, organizzato con appendiabiti personalizzati da simboli associati ad ogni bambino, con due bacheche, una per le comunicazioni ai genitori e una per i documenti ufficiali, cui fa seguito l’angolo delle costruzioni adibito all’uso di materiale strutturato vario (incastri, puzzle, macchinine, costruzioni di legno, Lego…) e l’angolo della lettura-spazio biblioteca organizzato con una piccola libreria che permette di facilmente fruibile dai bambini.

Nella scuola è presente anche una biblioteca più grande, di competenza esclusiva delle insegnanti, costituita da circa 200 libri adatti all’età 3-6 anni per la lettura ad alta voce che favorisce la sfera emotiva quando si impara a verbalizzare i propri sentimenti e gli stati d'animo. La lettura ad alta voce rappresenta uno straordinario strumento didattico per avvicinare i bambini ai libri, per ampliare il loro vocabolario e per migliorare la loro competenza emotiva.

L’angolo cucina, delle bambole, dei travestimenti e la casetta sono, invece, spazi vicini affinché il bambino possa avere un senso di coerenza, di unità nel riprodurre attraverso il gioco la realtà che vive quotidianamente. Attraverso il gioco simbolico il bambino impara per emulazione e soprattutto ha la possibilità di esprimere gli stati d’animo che vive in prima persona, riproducendoli e proiettandoli sull'oggetto.

Ogni spazio è accogliente poiché è orientato alle esigenze dei bambini. Tiene conto dei bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità. Durante la giornata i bambini possono scegliere di organizzare giochi simbolici in piccoli gruppi presso alcuni angoli strutturati: angolo del gioco simbolico, dei travestimenti, della cucina, della lettura.

Le aule per le attività didattiche sono tre, divise per sezioni omogenee per età (una di queste è di ispirazione montessoriana): 3 anni, 4 anni e 5 anni. Due di queste aule sono dotate di LIM per l’apprendimento multimediale. Nelle aule vi sono tavoli e sedie utilizzati prevalentemente per svolgere le attività didattiche (anche in modalità cooperativa) e il calendario, per la colazione del mattino e la merenda pomeridiana. Vengono utilizzati per alcuni giochi strutturati da tavolo (giochi in legno, incastri, puzzle) e per sfogliare libri. I bagni, distinti per maschi e femmine, sono a misura di bambino per favorirne l'autonomia anche nelle cure igieniche.

È presente un'aula mensa, tre zone adibite alla cucina (dispensa, cucina 1 e cucina 2), lavanderia, dormitorio e servizi. È presente un'ampia zona anteriore esterna adibita a giochi, con tappeto anti-infortunistico e una zona esterna posteriore in cui vengono svolte attività didattiche, come l’orto didattico. La scuola, disposta per la maggior parte su un unico piano, è collocata al centro del paese ben raggiungibile ed accessibile.

“Come direttrice di questa scuola da oltre 25 anni, posso affermare che abbiamo fatto molta strada. Di certo non è stato un cammino facile: gestire un’organizzazione simile, un corpo insegnanti e una società in continuo divenire, è una sfida quotidiana, fatta a volte di fatica e sacrificio ma sicuramente stimolate e arricchente sotto tanti punti di vista – dice Maurizia Poggiani, direttrice della scuola dell’infanzia paritaria ‘Monumento ai Caduti’ - Il nostro fine è quello di garantire un servizio efficiente per tutta la zona in cui viviamo, crescendo i bambini in un ambiente accogliente e ricco di stimoli. L’approccio educativo e didattico è di gran lunga migliorato nel corso degli anni grazie anche alla formazione e preparazione delle insegnanti che diventa sempre più specifica. Sono fiera di far parte di questa piccola ma grande realtà dove i bambino è al centro del sistema educativo”.

Con il recente quadro normativo è stata definita la riforma del sistema educativo per l’infanzia da 0 a 6 anni, che prevede un “sistema integrato” di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni che concorre a far uscire i servizi educativi per l’infanzia dalla dimensione assistenziale per farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa, garantendo flessibilità, diversificazione e continuità tra il segmento 0-3 e 3-6. Tale sistema consente la continuità del percorso didattico e educativo tra la scuola ed il nido d’infanzia integrato “La Tana degli Orsetti”.

Grazie ai lavori di restyling che prenderanno forma nei prossimi mesi, la fusione pedagogica della Scuola dell’Infanzia comprenderà, oltre che il nido integrato “La Tana degli Orsetti”, anche il nido intercomunale “Piccole Impronte” gestito da Polis Società Cooperativa Sociale. In tal senso lo spazio esterno, opportunamente strutturato e rimodulato, andrà ad offrire ai bambini opportunità di gioco, apprendimento, scoperta e libera espressione.

Lo spazio esterno della scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” rappresenta per tutti i bambini iscritti al servizio un contesto ricco, vario e particolarmente stimolante da tutti i punti di vista e consente di applicare i principi dell’outdoor education, cioè apprezzare, avere cura e godere della natura circostante osservando in essa i cambiamenti e la ciclicità stagionale. La valenza didattica e pedagogica del progetto sta nel facilitare la scoperta in senso scientifico da parte del bambino, stimolarlo alla vita all’aria aperta apprezzandone i ritmi, i colori e i suoni.

Altra peculiarità del servizio è la programmazione, durante l’anno scolastico, di tavole rotonde 0-6 condotte da professionisti dell’infanzia e aperte alle famiglie dei bambini iscritti ai tre servizi e al territorio. Questi incontri interattivi sono un utile strumento di supporto alla genitorialità, indirizzati ad arricchire le conoscenze di tutti i genitori sulle pratiche educative, su problemi o argomenti di interesse comune.

Nella scuola trova spazio anche l’educazione civica, per educare i bambini di oggi ad essere cittadini di domani attraverso piccoli gesti quotidiani come rispettare giochi e materiali, rispettare gli arredi della scuola, rispettare gli spazi esterni.

Le fondamenta alla base del progetto 2023-2024 “Il nostro paese, persone e luoghi” riguardano la volontà di accompagnare i bambini a conoscere in modo diretto e giocoso il paese attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione del territorio in cui vivono, a partire dalla propria casa/scuola per arrivare a luoghi e persone pubbliche con ruoli e compiti precisi, utili a tutelare e concorrere al benessere di tutti. I bambini verranno accompagnati nella scoperta del territorio e delle sue ricchezze dal personaggio-guida “il sindaco Paolo”. Attraverso passeggiate nel paese, attività e giochi i bambini conosceranno alcuni elementi che caratterizzano il luogo in cui vivono. Il progetto è finalizzato a sviluppare il senso di appartenenza al paese, il rispetto per l’ambiente, la conoscenza delle tradizioni, le capacità di relazioni e confronto con coetanei di altri luoghi.

Con “Strada amica” si intendono sensibilizzare i bambini alle regole di comportamento sulla strada e più in generale sulle tematiche relative alla sicurezza stradale. La progettazione prevederà il coinvolgimento di tutti i bambini che andranno ad acquisire competenze teoriche ed abilità pratiche. Il personaggio guida “Enrico il vigile” accompagnerà i bambini alla scoperta di come muoversi correttamente sulla strada, riconoscendone pericoli, regole ed opportunità.

Nei mesi di chiusura estiva, sarà attivo il Polo estivo 0-6, come oramai da tre anni vero punto di riferimento per l’infanzia del territorio della Val Nestore e non solo, in un percorso ludico-progettuale promosso e sostenuto dalle amministrazioni comunali di Panicale e Piegaro che hanno mostrato in questo senso una politica di lungimiranza e di visione innovativa come risposta alle nuove esigenze del territorio, con centinaia di bambini presenti, segno evidente della qualità della programmazione e delle proposte ludico-esperienziali pensate per i bambini.

“Dopo dieci anni di lavoro in questa scuola mi sento di affermare che senza dubbio il ‘Monumento ai caduti’ con i suoi oltre 110 anni di storia, rappresenta un punto di riferimento non solo per Tavernelle ma anche per le realtà limitrofe – afferma l’insegnante Noemi Colori - Il nostro obiettivo principale è quello di fornire risposte adeguate ai bisogni dei nostri bambini proponendo ogni anno percorsi pedagogici di qualità. La programmazione annuale, condivisa da insegnanti, coordinatore pedagogico e direttrice, infatti, è incentrata su un approccio esperienziale che valorizza la diversità del bambino rendendolo protagonista e costruttore della propria personalità, identità ed autonomia. Inoltre, arricchiscono la nostra offerta formativa anche iniziative come laboratori e incontri con esperti e professionisti dell’età evolutiva, apprezzati dai genitori in quanto offrono momenti di scambio e condivisione e l’organizzazione nel mese di luglio di un Polo estivo congiunto tra noi, il nostro nido la Tana degli orsetti e l’asilo nido intercomunale Piccole Impronte”.

Per informazioni e appuntamenti Scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti”, via Garibaldi 32, Tavernelle di Panicale, 075 832047 (scuola) 338 8663402 (direttrice Maurizia Poggiani).