Infanzia, due open day per scoprire l’offerta dell’asilo nido Tantetinte di Perugia

Il nido d’infanzia Tantetinte di Perugia apre le porte ai genitori che vogliono conoscere la struttura, le attività e i servizi educativi da 0 a 3 anni. Sono due gli open day, in presenza e su prenotazione, organizzati per il 9 e 23 aprile dalle 9 alle 12.

Il nido d’Infanzia Tantetinte, fa parte della rete dei servizi per l’infanzia Lilliput in convenzione con il Comune di Perugia ed è gestito da Polis società cooperativa . Il servizio concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini. Favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie e con le risorse territoriali, lo sviluppo e la socializzazione del bambino salvaguardandone diritti e bisogni. Il nido è strutturato in sezioni eterogenee e suddivise in centri d’interesse, dove i bambini possono svolgere attività sia libere sia strutturate. Favorisce il percorso progettuale di continuità con la Scuola dell’Infanzia. Ha un ampio giardino che viene utilizzato in tutte le stagioni, secondo i principi della outdoor education. Particolare attenzione viene rivolta alle uscite nel territorio circostante, come il parco Pian di Massiano e il mercato settimanale.

È aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18:30. Accoglie bambini da 3 a 36 mesi, con laboratori per la fascia 0 – 6 (Progetto Pillole 0-6 della Rete Lilliput).

L’équipe educativa è composta da 8 educatrici, che con il coordinatore pedagogico stabiliscono il percorso progettuale seguendo le linee educative del Progetto pedagogico che punta a definire contesti ed esperienze che tengano conto dei suoi interlocutori principali: il bambino, la famiglia, l’ambiente, l’équipe e le risorse del territorio. Particolare attenzione è rivolta alla cura di spazi e materiali, alla proposte educative, ai tempi e alle “routine”.

Le famiglie sono coinvolte attraverso momenti di scambio quotidiani, colloqui individuali, collettivi, tavole rotonde a tema con l’intervento di professionisti, laboratori, feste e uscite.

Quest'anno gli open day tornano in presenza, ma è necessario prenotare l'incontro contattando tramite mail il coordinatore pedagogico di riferimento delle strutture: Nido d’Infanzia Tantetinte, via dell'Ingegneria, 29, 06125 Perugia, 075 500 5979, mail tantetinte@polisociale.it.