INVIATO CITTADINO Onaosi, lavori di miglioramento sismico alla palestra

Sono in corso lavori di miglioramento sismico alla palestra del collegio unico Onaosi di viale Antinori.

L’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani Sanitari non rifà semplicemente il look a un edificio che costituisce un documento di eccezionale architettura funzionale anni Settanta. Ma sta mettendo in sicurezza un consistente corpo di fabbrica in adiacenza al campo da tennis, poco sotto quella che fu una delle primissime piste da pattinaggio in città.

L’importo del progetto eccede i 750mila euro di valore, in quanto di tratta di un’operazione che rinnova ex fundamentis e consolida l’edificio.

Il progetto, uscito dai tavoli dell’umbertidese Exup, fu approvato nel novembre 2018 e l’esecuzione è affidata all’Impresa Nefer. Riconsegna del bene entro il prossimo mese di giugno.

Una riqualificazione di estrema importanza che metterà a disposizione degli utenti interni una struttura validissima e tuttora attuale, sotto il profilo estetico e funzionale.