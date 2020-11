Oltre 10.000 test sierologici nelle farmacie Umbre, funziona lo screening per gli anticorpi del Covid destinato a studenti e famiglie

Continua a far registrare numeri rilevanti lo screening promosso da Regione Umbria e Federfarma Umbria per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2, attraverso test sierologici rapidi effettuati gratuitamente nelle oltre 100 farmacie umbre aderenti.

La campagna è destinata a studenti (0-19 anni) e familiari (genitori, fratelli-sorelle, ulteriori familiari conviventi nonché assistiti che frequentano corsi universitari), e nelle prime tre settimane sono stati già refertati 10.150 test, con i risultati che oltre al cittadino vengono inviati al medico curante ed ai servizi di sanità pubblica dedicati.

Tra questi, 459 hanno evidenziato valori di positività. “Siamo molto soddisfatti dei primi riscontri - dichiarano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e Federfarma Terni Maurizio Bettelli -. Si tratta di uno screening molto importante, effettuato nella totale sicurezza per utenti e farmacisti, ed avallato per cercare di andare incontro ai cittadini e contribuire alla gestione della pandemia da parte di tutto il sistema sanitario regionale. Ci preme sottolineare infatti che più che mai in questo momento tutte le varie componenti debbano ‘fare rete’ a sostegno della sanità umbra e le farmacie rappresentano un presidio territoriale prezioso da questo punto di vista".

Da parte loro, i farmacisti ribadiscono la disponibilità anche ad effettuare i test sierologici rapidi a tutti i cittadini, non solo a studenti e familiari.

Come prenotare il test in farmacia

Per poter effettuare il test, che si svolge previo appuntamento da prendere con la farmacia, è necessaria al momento la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'elenco delle farmacie aderenti allo screening è consultabile all'indirizzo web www.umbria.federfarma.it.

Come funziona il test sierologico

I test sierologici non hanno valore diagnostico ma permettono di individuare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus. Eseguiti nelle campagne di screening sono utili a valutare il grado di esposizione della popolazione al Covid-19. Non sostituiscono quindi i test molecolari atti alla individuazione del contagio tramite tampone.