INVIATO CITTADINO Quei ragazzi di Umbertide, tra i più bravi d'Italia nel ‘problem solving’

Quei ragazzi di Umbertide, più bravi di tutti nel ‘problem solving’. Sono arrivati secondi alle Olimpiadi Nazionali. E non è risultato da poco.

Una solida compagine di “freghi” selezionati in tre fasi. La prima si è svolta a livello scolastico. Poi la seconda selezione in chiave regionale. E infine, il 28 aprile scorso, la finale a Cesena.

La squadra da Vinci 1, classe 2BLS del campus da Vinci di Umbertide, era l'unica a rappresentare la nostra regione. Ed è questa già una incontestabile primazia

Poi la vittoria assoluta, mancata per un pelo. Ma piena soddisfazione per i ragazzi. I quali rispondono ai nomi di Elia Fratini, Pietro Pacchioni, Eleonora Silvestrini, Giacomo Veschi. Che proponiamo in foto coi complimenti di noi tutti ai ragazzi e alle loro famiglie, alla scuola, agli insegnanti.

Problem solving significa letteralmente ‘risoluzione di problemi’. Ovvero, cercare la migliore risposta possibile a una determinata situazione critica e con soluzioni non precostituite.

Auguriamo a questi giovani un futuro in cui sapranno misurarsi, con serietà e competenza, di fronte ai problemi che si porranno loro davanti. Intanto, hanno ben cominciato.