Odissea sui binari, due giorni per tornare a Perugia in treno da Rimini: le disavventure di un viaggiatore perugino

Non è stato un viaggio, ma un “nostos”, una disavventura degna di un racconto epico. Un perugino 80enne ha compiuto un viaggio in treno lungo due giorni per tornare in città da Rimini.

La disavventura di Leonardo, storico personaggio del Borgobello, conosciuto da tutti come “Calimero”, è degna di essere raccontata perché racchiude in sé tanti aspetti negativi: l’isolamento della nostra regione per quanto riguarda il trasporto pubblico, la scarsa assistenza di viaggiatori con difficoltà motorie o di altro tipo, vuoi per anzianità o disabilità, le difficoltà nel muoversi tra binari e orari nelle grandi stazioni.

“Calimero” era andato a trovare degli amici a Rimini per una breve vacanza estiva. Con la sua valigetta aveva preso un autobus e raggiunto al riviera romagnola.

Terminato il periodo di vacanza era andato alla stazione ferroviaria e chiesto un biglietto del treno per Perugia. Stranamente, però, invece che emettere un biglietto sulla tratta Rimini-Ancona-Foligno-Perugia, il malcapitato viaggiatore si è ritrovato con un biglietto per Bologna.

Un po’ l’età, l’uomo ha 80 anni, un po’ la poca dimestichezza con i treni, si è fidato ed è partito. Salvo accorgersi dell’errore una volta arrivato a Bologna. Il suo biglietto, infatti, non gli consentiva di andare da alcuna parte. Così è stato costretto a comperare un altro biglietto, questa volta destinazione Firenze; ma una volta arrivato nel capoluogo toscano ha avuto un altro contrattempo: gli hanno indicato il binario sbagliato, perdendo la coincidenza e poi si era fatto troppo tardi e non c’erano più treni per l’Umbria.

Così il povero viaggiatore ha dovuto trascorrere la notte sulla banchina di Santa Maria Novella e prendere un treno, questa volta grazie alla gentilezza di un addetto delle ferrovie che lo ha portato al binario giusto, la mattina successiva.

Le disavventure non sono finite, visto che il treno si è fermato a Castiglione del Lago e “Calimero” ha dovuto aspettare una coincidenza per Chiusi e da lì salire sul convoglio che lo ha portato a Perugia, dopo due giorni di viaggio.