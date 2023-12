La vita dopo il cancro: il diritto all’oblio oncologico è legge

Il diritto all’oblio oncologico è finalmente legge e il presidente dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, Giuseppe Caforio, ha spiegato: “Questa legge significa riappropriarsi del diritto di adottare un bambino, chiedere un mutuo in banca, attivare una assicurazione sulla vita, o acquistare un’auto a rate”.

E ancora: “Azioni importanti della propria quotidianità e di vita normale che, fino a oggi, erano precluse ai pazienti oncologici. Da oggi, tutto ciò non rappresenterà più un problema, un limite, una esclusione, perché finalmente la malattia non sarà più un marchio negativo e sparirà dalla storia individuale”.

L'oblio oncologico è dunque una legge appena approvata dal Parlamento italiano che riconosce il diritto delle persone guarite dal cancro a non subire discriminazioni nella vita sociale ed economica.

Grazie a questa norma, come ha ben spiegato il professor Caforio, chi è guarito dal cancro da più di 10 anni potrà adottare un bambino, ottenere un mutuo, stipulare una polizza vita o comprare un’auto a rate senza dover dichiarare la propria precedente condizione di salute. In questo modo la malattia non sarà più un ostacolo né un stigma ma una pagina voltata della propria vita.

“È una norma di civiltà, un bellissimo regalo di Natale per tantissimi pazienti oncologici che hanno vinto la loro battaglia contro il cancro” ha concluso l’avvocato Caforio.