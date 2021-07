Nutella, la magia del vicolo fiorito di Spello sui vasetti a edizione limitata

Tra i luoghi del cuore degli italiani c’è anche Spello che con il vicolo fiorito di Via Borgo San Sisto IV in autunno sarà raffigurato sugli iconici vasetti limited edition di Nutella

Si è concluso nei giorni scorsi il concorso “Ti Amo Italia” che per la prima volta ha visto i consumatori ispirare e decretare i luoghi scelti attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico.

Come precisato dalla Ferrero tra le oltre 1600 candidature iniziali, sono state 84 le location in gara, selezionate in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), con l’obiettivo di creare sempre più consapevolezza sulla meraviglia dei luoghi che ci circondano. L’Umbria, grazie ai tantissimi voti ricevuti, sarà rappresentata da Spello con il vicolo curato dalle signore Antonietta e Maria e dalle Cascate delle Marmore sui 42 vasetti insieme, ad esempio, a le Tre Cime di Lavaredo, Napoli, Ponza e le Saline di Marsala.

“Siamo orgogliosi di questa vittoria che permetterà di veicolare l’immagine di Spello a livello nazionale attraverso un prodotto amato dagli italiani – commenta il sindaco Moreno Landrini –. Un ringraziamento alle signore Antonietta e Maria e a tutti i cittadini che con amore e dedizione custodiscono angoli della città divenuti nel tempo meta privilegiata per turisti e visitatori. I vicoli, le finestre e i balconi della città, grazie all’intuizione della Pro Spello che ha dato il via diciassette anni fa al concorso, vengono premiati con un riconoscimento di portata nazionale che, allo stesso tempo, riconosce il lavoro svolto dall’Amministrazione nell’identificare anche la vocazione floreale, riconosciuta anche formalmente nella comunicazione istituzionale con la dizione “Spello Città d’Arte e dei Fiori”, oggi diventata una denominazione identitaria per promuovere la città in ogni suo aspetto”.