Spello e la Cascata delle Marmore finiscono sui barattoli di Nutella: con il made in Umbria c'è più gusto...

Votati come i più rappresentativi dell'Umbria, battono Assisi e Monteleone d'Orvieto. Ad ottobre la commercializzazione dei vasetti in versione limitata con 42 città o belle naturali d'Italia

Spello e la Cascata delle Marmore battono Assisi e Monteleone d'Orvieto nella gara per finire immortalate sui barattoli di Nutella, a tiratura limitata, "Ti Amo Italia".

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Italia torna ad essere protagonista della limited edition di Nutella “Ti Amo Italia” prevista per l’autunno, con una grande novità: per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sugli iconici vasetti di questa seconda edizione, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico.

A salire sul podio sono stati i luoghi del cuore degli italiani, che hanno votato facendo prevalere i luoghi con cui sentono un legame particolare, ricchi di ricordi ed emozioni, anche a discapito delle più grandi e rinomate città metropolitane, sottolineando ancora una volta il significato di questa limited edition: celebrare il legame e la meraviglia del nostro Paese in ogni suo scorcio, dal più noto al più nascosto e non per questo meno straordinario.

Per l'Umbria concorrevano immagini di Assisi, Spello, Monteleone d'Orvieto e la cascata delle Marmore. Al voto ha prevalso Spello con il 51% contro Assisi ferma al 49%, mentre la Cascata delle Marmore ha battuto Monteleone d'Orvieto con il 71% contro il 29%. I partecipanti, attraverso i loro voti, hanno scelto le due immagini vincitrici rappresentative dell'Umbria e che saranno raffigurate sui 42 vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori, in arrivo sui punti vendita a partire dal prossimo ottobre.