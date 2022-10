Perugia, l'annuncio di Santopadre: "Raggiunto l'accordo per la costruzione del nuovo stadio Curi"

"Un altro tassello importante è stato messo nel mio percorso con questo club. E’ con enorme soddisfazione che posso affermare che questa sarà una pietra miliare che rimarrà nella storia del Perugia Calcio. Il museo, come lo stadio, saranno per l’eternità". Massimiliano Santopadre, presidente del Grifo, annuncia con una nota "di aver raggiunto l’accordo con la società di progetto facente capo ad un gruppo di imprenditori di Perugia e fuori Regione per la costruzione del nuovo stadio Curi". Un accordo, aggiunge, " raggiunto con enorme soddisfazione da ambo le parti".

La palla, a questo punto, passa al Comune di Perugia.

Il presidente lancia anche un messaggio alla squadra, che attualmente naviga in acque profondissime: "Ora però abbiamo un’altra battaglia da affrontare, testa e cuore al campionato".