Carceri, Umbria "staccata" dalla Toscana: a Perugia la sede del nuovo Provveditorato

Umbria, Molise e Abruzzo avranno un provveditorato unico per gestire le quindici strutture carcerarie delle tre regioni e la sede sarà a Perugia, con molta soddisfazione della presidente regionale Donatella Tesei e del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.

Il direttore generale Massimo Parisi ha firmato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che sancisce la nascita del nuovo provveditorato e riporta l’Umbria a fare corpo a sé e non più legata alla Toscana. Proprio su questo i sindacati avevano fatto la voce grossa, lamentando l’invio dalla carceri toscane in Umbria di detenuti problematici. Con l’Umbria sono accorpate Molise e Abruzzo, che prima erano con il Lazio.

“Accolgo con grande piacere la proposta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che ringrazio, sull'istituzione di un nuovo provveditorato regionale per le carceri a Perugia, una richiesta che ho più volte reiterato anche allo stesso sottosegretario”. È quanto ha affermato la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Sia nella sua visita in Umbria - ha continuato la presidente - sia in successivi incontri presso il Ministero, mi sono fatta portavoce della necessità di un provveditorato regionale umbro alla luce del rapporto, il più alto d’Italia, fra abitanti e popolazione detenuta. Condivido, come espresso dal sottosegretario Ostellari, la necessità che l’iniziativa possa concretizzarsi al più presto – ha concluso Tesei”.